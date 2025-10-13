Stefania Orlando: la verità sul GF e le coppie che ha conosciuto

Ha vissuto la Casa del Grande Fratello in più occasioni e anche per questo Stefania Orlando ha parlato di quella che è stata la sua esperienza.

Dopo essere tornata single, Stefania Orlando ha rilasciato una interessante intervista su ben altre tematiche. In particolare sul Grande Fratello e quelle che sono state le sue due esperienze all’interno della Casa più spiata d’Italia. La donna ha raccontato perché abbia scelto di rifare nel reality dando anche qualche dettaglio sulle coppie che si sono formate e che lei ha conosciuto.

Stefania Orlando e l’esperienza al GF

Intervenuta nel corso della trasmissione di Radio Radio, ‘Non succederà più‘, Stefania Orlando ha parlato della sua esperienza al Grande Fratello e del bis fatto di recente: “Mi chiedi se mi sono ‘pentita’ di aver accettato? Lo rifarei perché comunque per me sono tutte esperienze”, ha ammesso la donna con la solita trasparenza che la contraddistingue.

“Al di là del lavoro, sono esperienze importanti a livello proprio di interazione, di incontro con persone che non conosco. È un’esperienza molto formativa il Grande Fratello, se lo si prende sotto quel punto di vista”, ha detto. E motivando ancora: “Principalmente ti metti un po’ alla prova con te stesso. È stato completamente diverso dal mio primo Grande Fratello, dove c’è stato un incontro generazionale meraviglioso”.

Il commento sulle “coppie”

Tra i vari passaggi della chiacchierata, la Orlando ha parlato anche delle coppie che si sono formate nel corso dell’ultima edizione da lei giocata: Helena e Javier ma anche Shaila e Lorenzo. “Sicuramente avevano una forte attrazione l’uno per l’altra”, ha detto la donna sugli Shailenzo. “Secondo me Shaila era più innamorata rispetto a Lorenzo. Quello che mi dispiace è che loro abbiano, sotto un certo punto di vista, buttato via questo GF con questa ship, quando invece avrebbero potuto far uscire i loro talenti umani e artistici da soli […]”. “Helena e Javier li ho visti anche di recente e sono molto innamorati. Progettano tante cose insieme. Sono una bellissima coppia”, ha aggiunto la Orlando.