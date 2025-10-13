Sanremo Giovani e Dopofestival: ecco chi condurrà, l’indiscrezione

Sembra essere cosa fatta il nome del conduttore per la prossima edizione di Sanremo Giovani e del Dopofestival. Nicola Savino in pole position.

Mentre si cerca di fare luce su chi potrebbe affiancare Carlo Conti alla conduzione del prossimo Sanremo 2026, ecco che aumentano le voci anche su Sanremo Giovani e sul Dopofestival. In questo senso sembrano essere drasticamente in aumento le possibilità di vedere in entrambe le trasmissioni il mitico Nicola Savino.

Sanremo Giovani e Dopofestival: Nicola Savino in pole

Il nome di Nicola Savino sembra farsi largo tra quelli sempre più possibili al timone di Sanremo Giovani e del Dopofestival. Ad affermarlo è stato l’Adnkronos che in queste ore ha fatto un focus sulle due trasmissioni spiegando come il presentatore potrebbe essere la scelta giusta che, tra le altre cose, dovrebbe anche essere annunciata nel breve periodo.

Nicola Savino – www.donnaglamour.it

“La conduzione, sebbene manchi ormai meno di un mese al debutto televisivo, non è ancora stata annunciata. Ma in pole position ci sarebbe Nicola Savino, per il quale si ipotizza anche un ritorno alla guida del ‘Dopofestival’ di febbraio”, s legge su Adnkronos. Due indizi farebbero pensare a questa ipotesi: Savino aveva già condotto il ‘Dopofestival’ in due edizioni del Festival guidate da Carlo Conti, nel 2016 e nel 2017 e in secondo luogo era stato lo stesso conduttore a dire “magari”, in risposta ad una domanda durante la conferenza stampa di lancio del programma ‘Freeze’.

Le altre info su Sanremo Giovani

Adnkronos ha fornito ulteriori dettagli anche sulla giuria di Sanremo Giovani che “dovrebbe essere la stessa dello scorso anno”. In questo senso ecco Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia, che saranno affiancati dai “giurati fuori onda” Carlo Conti e Claudio Fasulo, vicedirettore dell’Intrattenimento Prime Time della Rai. Staremo a vedere, a questo punto, quando arriveranno le varie ufficialità.