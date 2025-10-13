Interessante intervista per Lorella Cuccarini tra vita privata e professionale con particolare passaggio sui figli.

Qualche tempo fa si era raccontata a livello lavorativo spiegando di aver affrontato un momento di carriera in cui aveva pensato che “fosse finita”. Adesso, al podcast di Gianluca Gazzoli BSMT, Lorella Cuccarini si è spinta a diverse altre rivelazioni. Una di queste relativa alla gravidanza gemellare vissuta e “tenuta nascosta” per questioni lavorative.

Lorella Cuccarini e la gravidanza tenuta nascosta

Parlando al podcast BSMT, Lorella Cuccarini ha rivelato di aver vissuto diversi momenti particolari che hanno unito il lavoro con gli aspetti di famiglia. Uno di questi è stato lo spettacolo Grease che la vide nascondere la gravidanza dei suoi gemelli. “Non l’hanno saputo perché non l’ho detto a nessuno“, ha rivelato la donna spiegando di aver scoperto la dolce attesa proprio a margine dell’inizio del tour dello spettacolo.

“Lo dissi solo all’assistente coreografa perché era una mia carissima amica e sapevo di potermi fidare perché dovevo cambiare tutte le coreografie visto che era tutto un salta-salta, che per una gravidanza gemellare”. La Cuccarini ha aggiunto: “Non lo volevo dire perché la gravidanza gemellare è una gravidanza a rischio. La mia ginecologa alla prima ecografia mi disse: ‘Mi raccomando questi primi due mesi si riposi, si metta a letto’. L’ho guardata e le ho detto: ‘Ma lei lo sa che io tra un mese debutto a teatro?’. Mi disse che non era possibile, ma io non avevo altre possibilità”.

“Non lo sapeva nessuno”

Da qui la scelta di fare tutto ma senza mai dimenticare ogni precauzione possibile: “Le chiesi di aiutarmi ad andare in scena senza mettere a rischio i bambini ma facendo lo spettacolo. Lei mi disse di evitare tutte quelle cose come i salti che potevano compromettere la gravidanza”, ha raccontato ancora la Cuccarini a BSMT. “A distanza di tre o quattro mesi è uscita fuori la notizia che ero incinta, visto che i gancini iniziavano ad allargarsi… ma che fossero gemelli non lo sapeva nessuno“.