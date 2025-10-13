“Tutte pazze di lui”: c’è un nuovo fenomeno a Ballando con le Stelle

Non solo i concorrenti e le loro storie. A Ballando con le Stelle c’è un nuovo fenomeno che sta facendo impazzire i social: il fonico Fabrizio.

Sebbene non manchino le querelle a Ballando con le Stelle tra concorrenti, non ultima quella tra Marcella Bella e Barbara D’Urso. A prendersi la scena in queste ore è stato un altro personaggio che è diventato virale sui social nel giro di pochi istanti. Di chi si tratta? Del fonico Fabrizio “presentato” da Selvaggia Lucarelli e da Andrea Delogu.

Ballando con le Stelle: il fonico Fabrizio virale

Non sempre sono i concorrenti di Ballando con le Stelle a prendersi tutti gli applausi. Vedere per credere quanto accaduto nelle ultime ore sui social. Durante l’ultima puntata andata in onda della trasmissione di Milly Carlucci, infatti, un cambio di scena ha regalato al pubblico un momento inaspettato con un volto mai visto prima che si è preso la scena.

Per qualche istante, infatti, le telecamere di Ballando hanno ripreso un tecnico del suono che, accortosi di essere finito nell’inquadratura, ha salutato con un sorriso. Un gesto simpatico e spontaneo che nel giro di pochissimo lo ha portato a diventare virale e ad essere riconosciuto come Fabrizio.

La gag della Lucarelli e della Delogu

A “presentare” il tecnico del suono di Ballando è stata, almeno all’inizio, Selvaggia Lucarelli che ha ricondiviso un post su X di una fan rimasta colpita dall’uomo: “Si chiama Fabrizio”, ha precisato la giudice del programma. A fare eco alla penna graffiante è stata poi Andrea Delogu che in un altro post social ha ripreso il buon Fabrizio e gli ha concesso un bel saluto a tutte: “Ciaoooo”, ha detto. Insomma, a Ballando è nato un nuovo fenomeno. Chissà se la Carlucci sfrutterà la situazione dando vita a qualche trovata sul palco oltre che dietro le quinte.