Matteo Berrettini e Vanessa Bellini, ora c’è la conferma: ecco la foto

Nuova storia d’amore tra Matteo Berrettini e Vanessa Bellini. Dopo i rumors ecco anche la conferma con tanto di scatto social.

È finalmente arrivata la conferma che molti fan aspettavano: Matteo Berrettini e Vanessa Bellini sono ufficialmente una coppia. Dopo settimane di indiscrezioni e di piccoli indizi sui social, i due hanno deciso di uscire allo scoperto condividendo una tenera foto di coppia in ascensore, pubblicata da Vanessa sul suo profilo Instagram.

Matteo Berrettini e Vanessa Bellini: la foto

Trova conferma la notizia della nuova storia tra Matteo Berrettini e Vanessa Bellini. I due lo hanno certificato con una foto social diventata subito virale. Nello scatto, i due sono apparsi sorridenti e complici: lui, vestito con un completo casual marrone e una t-shirt nera, con il telefono in mano per immortalare il momento.

La ragazza, invece, è intenta a guardarlo con un’espressione piena di affetto, indossando una giacca di jeans oversize e una maglietta grigia. Un’immagine semplice, ma dal forte valore simbolico, che suggella di fatto la nascita di una nuova storia d’amore sotto i riflettori.

Un nuovo inizio insieme

Berrettini, tra i tennisti italiani più amati e seguiti, sembra aver ritrovato il sorriso dopo un periodo complicato segnato da infortuni e stop forzati. Vanessa, ex ballerina di Amici, ha conquistato il pubblico con la sua naturalezza e uno stile autentico, lontano dagli eccessi del mondo patinato dei social.

La loro relazione, che finora era stata mantenuta nel massimo riserbo, ha quindi finalmente trovatp conferma attraverso questa foto che ha già fatto il giro del web. I fan del tennista hanno accolto con entusiasmo la notizia, riempiendo la sezione commenti di messaggi di auguri e affetto. Con questo scatto spontaneo e dolce, Matteo e Vanessa hanno, di fatto, inaugurato un nuovo inizio, oltre che aver dato il via ufficialmente alla loro storia, mostrando di vivere un momento di grande serenità.