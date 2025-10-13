Novità importanti a livello personale e lavorativo per la cantante Annalisa che dopo l’ultimo album ha deciso di fermarsi. Le parole.

Dopo aver raccontato diversi aspetti privati della sua vita, compreso il rapporto con il marito e l’ipotesi famiglia futura, Annalisa ha deciso di annunciare, in un certo senso, una pausa dalla musica. La cantante lo ha fatto in una intervista a Il Messaggero dove ha spiegato che, al termine della promozione del suo ultimo album ‘Ma io sono fuoco’ prenderà un po’ di respiro.

Annalisa: stop alla musica

Sempre molto sincera con il proprio pubblico, Annalisa ha avuto modo di raccontarsi a 360° a Il Messaggero tra carriera e privato che, in questo senso, sembrano trovare una direzione unica. La cantante, infatti, ha spiegato di avere intenzione di prendersi una pausa dalla musica dopo la promozione del suo ultimo lavoro ‘Ma io sono fuoco’.

Annalisa – www.donnaglamour.it

“Terminata la promozione di questo disco lo farò”, ha detto Nali a proposito di una pausa dal lavoro”. E sarà lunga”, ha continuato. “Quanto? Non lo so. Fermarsi per due anni oggi è impensabile, per come è accelerato il mondo della musica. Spero rallenti”, ha sottolineato ancora l’artista reduce da tre dischi di inediti, pubblicato quindici singoli, tre tour e due partecipazioni al Festival di Sanremo.

Le tematiche sociali

Nel corso dell’intervista, Annalisa ha risposto anche ad una domanda sul fatto che sui social non si sia mai esposta su tematiche sociali. “Mi espongo nella misura in cui mi sento a mio agio. Se non mi sento abbastanza competente su un tema, tengo un profilo più basso”. In questa ottica, molti suoi colleghi hanno detto la loro su Gaza: “Parlarne è doveroso. Non ci sono opinioni diverse che tengano. Si parla di vite umane. Invece mi ritrovo a leggere cose senza dignità”, ha spiegato il suo punto di vista l’artista.