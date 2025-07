Lorella Cuccarini si confessa: “Pensavo fosse finita”. poi la showgirl lancia una stoccata ad Alberto Matano.

Lorella Cuccarini, volto amatissimo della televisione italiana, si è raccontata in un’intervista esclusiva al settimanale Gente in cui ha rivelato dettagli inediti della sua carriera e della sua vita privata.

L’artista, che il prossimo 10 agosto compirà 60 anni, ha spiegato con serenità che l’età non le pesa, e ha rivelato quanto si senta appagata grazie all’amore della sua famiglia. Ma scopriamo le rivelazioni che ha fatto nel corso dell’intervista e la stoccata rivolta ad Alberto Matano.

Lorella Cuccarini: la confessione inaspettata

“Sono felice, con mio marito e i miei figli. Mio marito continua a dirmi: sei bella come la prima volta che ti ho visto” ha raccontato emozionata nel corso dell’intervista.

Ma, nonostante il successo, Lorella Cuccarini ha vissuto anche momenti difficili, specialmente nei primi anni 2000. Dopo la conduzione di Scommettiamo Che accanto a Marco Columbro, la showgirl è stata “messa in panchina” dalla Rai, pur avendo un contratto esclusivo di tre anni.

Lorella Cuccarini

“Mi hanno pagata per restare ferma, ma per me è stato un affronto. Sono sempre stata abituata a guadagnare lavorando. Lì ho pensato che la mia parabola ascendente fosse finita” ha confessato con onestà.

La stoccata ad Alberto Matano e l’esperienza ad Amici

Durante l’intervista, Cuccarini ha ricordato anche la controversa esperienza a La Vita in Diretta al fianco di Alberto Matano. Il loro rapporto, già noto per le frizioni, torna sotto i riflettori con parole decise: “È stata un’esperienza forte, con un epilogo amaro. Da lì ho imparato a farmi portare dal vento“. Una frase che suona come una frecciata sottile, ma significativa, verso il collega.

Oggi Lorella Cuccarini ritrova la serenità nel programma Amici di Maria De Filippi: “Mi sta regalando emozioni uniche. Penso che la vita inaspettatamente mi abbia saputo sorprendere“.