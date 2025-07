Luca Laurenti prende una pausa da Mediaset? Spuntano indiscrezioni su un nuovo progetto in Rai, in corso le trattative.

Luca Laurenti è da sempre la spalla di Paolo Bonolis, e sono ormai molti anni che insieme sono diventati volti simbolo di Mediaset. Con il loro gameshow Avanti Un Altro! Luca Laurenti e Paolo Bonolis sono una presenza costante della rete del Biscione. Tuttavia, dopo una lunga carriera in Mediaset, ora qualcosa potrebbe cambiare. Le ultime indiscrezioni, infatti, parlano di un nuovo progetto in Rai per cui sarebbero già iniziate le trattative. Ma scopriamo tutti i dettagli.

Luca Laurenti si sposta in Rai per un progetto speciale

A differenza di Paolo Bonolis, Luca Laurenti è famoso non solo come conduttore televisivo ma anche per il suo enorme talento musicale, sia come musicista che come cantante. Non sorprende, quindi, che presto potremmo vedere il celebre personaggio televisivo in una veste nuova, vicina alla musica.

Carlo Conti – www.donnaglamour.it

Secondo quanto riportato da fonti vicine alla produzione, la squadra di Tale e Quale Show sarebbe in trattative con lo storico compagno televisivo di Paolo Bonolis per inserirlo nel cast della prossima edizione. Una notizia che, se confermata, rappresenterebbe un vero colpaccio per il programma condotto da Carlo Conti.

Non sarebbe la prima volta per Luca Laurenti: infatti, nel 2024 ha partecipato al programma come guest star, ma stavolta le trattative lo vedrebbero come concorrente fisso.

Il ritorno di un volto amatissimo in prima serata Rai

Luca Laurenti, noto per la sua versatilità artistica, la voce sorprendente e l’ironia spiazzante, sarebbe una risorsa preziosa per il format, che sfida i concorrenti a imitare le più grandi icone della musica nazionale e internazionale.

La sua partecipazione non solo garantirebbe momenti di spettacolo puro, ma potrebbe anche attrarre un pubblico ancora più vasto.

Nel frattempo, tra i nomi trapelati per il nuovo cast figurano Beppe Quintale, Shaila Gatta, Le Donatella, Samuel Peron, Jonathan Kashanian, Manuela Villa e Guenda Goria. Ma l’attenzione resta tutta su Laurenti, la cui eventuale presenza potrebbe rappresentare una svolta per l’intera edizione.