Stefano De Martino sempre più vicino a Rocío Morales dopo la rottura con Raoul Bova: ecco cosa sta succedendo.

Dopo la conferma della separazione tra Rocío Muñoz Morales e Raoul Bova, una nuova figura sembra essersi avvicinata all’attrice spagnola: Stefano De Martino. Il conduttore di Affari Tuoi, già al centro del gossip per la frequentazione con la giovane Caroline, continua ad attirare l’attenzione per un presunto legame con la Morales. Ma scopriamo tutti i dettagli dell’indiscrezione dell’estate.

I messaggi di sostegno e l’invito rifiutato

Secondo quanto riportato dal settimanale Oggi, De Martino avrebbe inviato a Rocío “messaggi di sostegno” e le avrebbe perfino proposto un aperitivo. L’iniziativa, per il momento, non avrebbe avuto seguito: l’attrice avrebbe gentilmente declinato.

Tuttavia, questo gesto ha scatenato la curiosità dei fan e degli esperti di cronaca rosa, e ha alimentato i sospetti su un rapporto che potrebbe andare oltre la semplice amicizia.

Rocio Munoz Morales – www.donnaglamour.it

Nel frattempo, Stefano De Martino continua la frequentazione con Caroline, 22 anni, con cui è stato avvistato in Sardegna nelle ultime settimane. Tra i due sembra esserci una forte intesa, tanto che molti parlano già di una relazione seria.

Tuttavia, c’è anche chi ha smentito la voce: l’esperto di gossip Alessandro Rosica ha smentito la notizia bollandola come “Fake news“.

Stefano De Martino rimane al centro del gossip

Quello tra Stefano De Martino, Rocío Morales e Raoul Bova è solo l’ultimo capitolo di una stagione estiva ricca di colpi di scena sentimentali che di certo continuerà a sorprenderci.

Intanto il conduttore si prepara anche al ritorno in TV con una nuova edizione di Affari Tuoi, prevista per settembre, promettendo novità e sorprese per il pubblico affezionato.

Il pubblico, però, resta con il fiato sospeso, in attesa di scoprire se tra De Martino e Morales nascerà qualcosa di più profondo o se tutto resterà nel campo della semplice solidarietà post-rottura. Non ci resta che attendere i prossimi aggiornamenti sul rumors bollente dell’estate.