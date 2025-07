Lutto nel mondo del cinema: è morto Rene Kirby, attore con spina bifida noto per “Amore a prima svista”, aveva 70 anni.

Il mondo del cinema piange Rene Kirby, l’attore noto per il suo ruolo nel film Amore a prima svista dei fratelli Farrelly. Kirby si è spento l’11 luglio 2025 all’età di 70 anni presso l’University of Vermont Medical Center, a Burlington. La notizia della sua morte è stata confermata dal fratello Jon al giornale Seven Days.

Da impiegato IBM ad attore di culto con i fratelli Farrelly

Nato con spina bifida, una grave malformazione congenita della colonna vertebrale che comporta scoliosi, paralisi degli arti inferiori e problemi di deambulazione, Rene Kirby ha sempre vissuto con una consapevolezza straordinaria. “Camminare sulle mani è tutto ciò che ho sempre saputo – dichiarò nel 2008 – ma non mi sono mai considerato disabile“.

Kirby ha lavorato per vent’anni all’IBM prima di essere notato da Peter Farrelly durante le riprese del film Io, me e Irene nel 1999. Fu proprio questo incontro a cambiare la sua vita: l’attore fu chiamato a interpretare Walt in Amore a prima svista accanto a Jack Black e Gwyneth Paltrow.

La sua interpretazione ironica e toccante conquistò il pubblico. La notizia della sua morte ha profondamente toccato i fan dell’attore.

Peter Farrelly cast Kirby in "Shallow Hal," because the Burlington man "epitomizes inner beauty." Kirby died on July 11.https://t.co/h8RbZhQaAr — Seven Days (@sevendaysvt) July 21, 2025

Una vita tra ostacoli e successi

Negli ultimi anni di vita, Rene Kirby ha affrontato numerosi problemi di salute, tra cui un cancro alla gola che lo ha costretto all’asportazione della laringe, privandolo della voce.

Negli ultimi mesi era stato ricoverato per complicazioni renali, vescicali ed esofagee, oltre a gravi infezioni.

Nonostante tutto, la sua vita è stata un esempio di coraggio e autodeterminazione. Rene Kirby ha saputo trasformare una condizione di svantaggio in una forza, diventando un’icona di resilienza e rompendo gli stereotipi sulla disabilità.