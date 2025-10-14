Raoul Bova paparazzato “mano nella mano”: il mistero su Beatrice Arnera si infittisce

Raoul Bova e Beatrice Arnera sono stati paparazzati mano nella mano: nuovi scatti pubblicati dal settimanale Chi.

Dopo il primo gossip in cui erano stati pizzicati a pranzo in un ristorante, il settimanale Chi ha pubblicato nuove foto di Raoul Bova e Beatrice Arnera per le strade di Roma, questa volta ancora più vicini. I due attori si mostrano sereni, scherzando tra loro e tenendosi per mano, ma al momento non si conosce la natura precisa del loro rapporto. Nessuno dei due ha rilasciato dichiarazioni pubbliche sulla presunta frequentazione.

Raoul Bova e Beatrice Arnera: la passaggiata “mano nella mano”

Come mostrano le immagini pubblicate dal settimanale Chi, come riportato da Fanpage, Raoul Bova e Beatrice Arnera sono stati paparazzati nella Capitale, precisamente nella zona Prati. I due sono stati visti fuori da un locale mentre camminano per strada, si tengono per mano e ridono insieme. Secondo la descrizione fornita dal settimanale, si tratta di “una felicità che prosegue per tutto il tratto di strada che percorrono, prima di entrare in un palazzo e sparire dalla vista degli obiettivi“.

La situazione sentimentale di Beatrice Arnera

A far discutere ancora di più, aggiunge Fanpage, è la situazione sentimentale attuale di Beatrice Arnera. L’attrice, infatti, aveva recentemente comunicato pubblicamente di essere in crisi con il compagno Andrea Pisani, spiegando di avere bisogno di tempo “per capire come affrontarlo“.

Questa dichiarazione, unita agli ultimi avvistamenti con Raoul Bova, ha inevitabilmente fatto crescere l’interesse attorno alla vicenda. Nonostante le immagini sembrino confermare una certa frequenza tra i due attori, resta ancora tutto nel campo delle supposizioni.

Come sottolineato anche da Fanpage, “i diretti interessati non si sono espressi a riguardo e al momento non c’è una conferma ufficiale della presunta frequentazione“. Per ora, dunque, il pubblico dovrà accontentarsi delle foto e delle indiscrezioni, in attesa di una possibile dichiarazione da parte dei protagonisti.