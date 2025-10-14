Chiara Ferragni si trasforma in una vera “pantera”: il dettaglio spuntato sul suo polso

Chiara Ferragni sfoggia i nuovi gioielli da “pantera”: orologio e e bracciale coordinato dal valore di circa 50mila euro.

Mentre Fedez e la sua nuova compagna Giulia Honegger sono partiti alla volta di Disneyland con i figli del rapper, l’influencer Chiara Ferragni è tornata a condividere la sua quotidianità. Un rientro in grande stile che non è passato inosservato, soprattutto per un dettaglio prezioso e assolutamente “felino“. Ecco i due nuovi gioielli che ha mostrato sui social.

Chiara Ferragni, il lusso nel suo polso: svelati i suoi nuovi gioielli

Dimenticate gli accessori discreti: Chiara Ferragni, come riportato da Fanpage, ha puntato tutto su un gioiello che non passa inosservato. Il protagonista assoluto? Il Panthère de Cartier, orologio-icona nato negli anni ’80 e oggi più attuale che mai.

Al polso dell’influencer brilla una versione interamente in oro giallo 750/1000, con una cassa tempestata di diamanti taglio brillante, dimensioni 27 x 36 mm e uno spessore di soli 6 mm. Indossato in passato da Lady Diana e oggi anche da Meghan Markle, il modello – sul sito ufficiale di Cartier – viene venduto a 36.500 euro.

Il tocco da “pantera” per l’influencer: il valore è da capogiro

Ma una pantera non ruggisce mai da sola. A completare questo set dal fascino selvaggio, Chiara Ferragni ha aggiunto un bracciale Cartier anch’esso ispirato al tema “pantera”. Il pezzo, perfettamente coordinato all’orologio, contribuisce a creare un effetto scenico potente e sofisticato. Un pezzo vintage che si trova solamente in alcuni e-commerce di lusso a cifre che variano tra i 10.000 e i 12.000 euro. Sebbene il prezzo esatto dei due gioielli indossati dall’influencer ed ex moglie di Fedez non sia stato rivelato, è chiaro che l’intero look al polso supera agilmente i 50.000 euro.

Ecco, a seguire, il post che ha condiviso l’imprenditrice digiale sul suo profilo Instagram: