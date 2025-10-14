Sgarbi, spunta la lettera durissima contro Evelina: “Umanamente spregevole”

Sabrina Colle rompe il silenzio dopo le accuse di Evelina Sgarbi: in una lettera letta a “Dentro la Notizia” difende il suo ruolo accanto a Vittorio Sgarbi.

Dopo la recente stoccata di Evelina Sgarbi in un’intervista, Sabrina Colle – compagna del critico d’arte – ha deciso di rompere il silenzio. Lo ha fatto con una lunga e accorata lettera a Patrizia Groppelli, giornalista e opinionista, letta nel corso del programma “Dentro la Notizia“, in onda su Canale 5 e condotto da Gianluigi Nuzzi.

Sabrina Colle si apre sulla depressione di Vittorio Sgarbi

Nella lettera, come riportato Leggo.it, Sabrina Colle ha voluto chiarire la sua posizione, spiegando di essersi presa cura di Vittorio Sgarbi senza alcun secondo fine. “Ho deciso di dedicare totalmente la mia esistenza al recupero di Vittorio“, ha scritto, rifiutando l’idea di essere una presenza dannosa nella vita del critico d’arte. Ha affermato: “Nessun’altra persona a questo mondo sarebbe stata in grado di dedicarsi totalmente ad assistere Vittorio“.

Ha anche messo in discussione la legittimità delle “calunnie e speculazioni” ricevute e ha annunciato di essere pronta a tutelarsi legalmente. Parlando del proprio impegno per il recupero del compagno, ha sottolineato: “Senza questa mia dedizione totale, difficilmente avrebbe potuto opporre resistenza ai suoi spettri“.

“Umanamente spregevole”: la stoccata contro Evelina Sgarbi

Nella sua lettera, letta nel corso del programma “Dentro la Notizia“, Sabrina Colle ha lanciato quella che sembra essere una stoccata contro la figlia del critico d’arte, Evelina Sgarbi: “Mi accontenterò della solidarietà di chi non è umanamente spregevole“. Ha infine ribadito che la sua unica priorità è il recupero del compagno Vittorio Sgarbi: “Ora torno al mio silenzio. L’unica missione che riconosco oggi è riportare Vittorio a una normalità di condizione. Lasciatelo guarire in pace“.

In una recente intervista al Corriere della Sera, il critico d’arte ha parlato del rapporto con la sua compagna durante questo brutto periodo: “La mia medicina è stata soprattutto Sabrina che con la sua dolcezza mi ha fatto quasi uscire dal tunnel. Ora sono a Viareggio con lei, a casa di un’amica. Volete sapere una cosa? Ci sposiamo appena possibile“.