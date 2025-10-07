Continuano le discussioni all’interno della famiglia Sgarbi con Evelina, figlia di Vittorio, che è tornata a parlare, anche della compagna del padre.

La battaglia interna alla famiglia Sgarbi, con tanto di recente querelle tra le sorelle Alba e Evelina, sta continuando ad essere piuttosto animata. A La Stampa, proprio Evelina ha spiegato ancora le ragioni che l’hanno portata a chiedere l’amministratore di sostegno per il padre. Una scelta che non sarebbe dettata da alcuna motivazione oscura ma solo dall’interesse per la sua salute.

Evelina Sgarbi: la salute del padre

Tra i vari passaggi dell’intervista a La Stampa, spiccano le motivazioni per cui Evelina abbia deciso di chiedere l’amministratore di sostegno per il padre: “Sembra che io mi sia svegliata una mattina e abbia deciso di avanzare quest’iniziativa legale. E che voglia occuparmi del patrimonio di famiglia”, ha detto. “Ho venticinque anni, lavoro a Milano in un’agenzia di modelle. Non saprei da che parte iniziare. Non si tratta di gestire due bollette del telefono”.

Vittorio Sgarbi – www.donnaglamour.it

Secondo Evelina, il padre non starebbe bene: “Ero in Thailandia con mio cugino per il mio compleanno. Quando sono tornata, sono andata da lui al Gemelli. Mai avrei pensato di vederlo così”. La donna ha spiegato: “È stato male, ma il suo entourage l’ha portato a Lugano. Gli avevo consigliato di tornare a casa a riposarsi, ma lui sa cosa mi ripeteva? Mi dicono che devo andare, devo andare là”.

Le parole sulla compagna di Vittorio Sgarbi, Sabrina Colle

Nel corso dell’intervista, la ragazza ha avuto modo di commentare anche le vicende che dovrebbero vedere il padre andare a nozze con la compagna Sabrina Colle: “Non mi piace, negarlo sarebbe scorretto. Però, se lui fosse lucido e cosciente… Io voglio solo il suo bene”, ha detto Evelina sottolineando quindi un feeling decisamente non ottimale con la compagna del padre.