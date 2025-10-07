Sanremo, la svolta con la Rai: la novità sulle prossime edizioni del Festival

Novità importante per il futuro del Festival di Sanremo. Accordo trovato per quello che sarà il destino della kermesse sulla Rai.

Sono tantissime le voci in merito a Sanremo, e non solo rispetto alle future edizioni e conduzioni. Ma adesso una notizia vera e ufficiale c’è e riguarda la Rai. Infatti, è stato trovato l’accordo per il prossimo triennio che vedrà ancora la kermesse musicale legarsi alla tv di Stato. Non solo. Nell’accordo ci sarà la possibilità di proroga per un ulteriore biennio.

Sanremo: svolta con la Rai per il prossimo triennio

Rebus risolto: Sanremo e Rai hanno trovato l’accordo per le prossime edizione del Festival. La Giunta comunale di Sanremo ha approvato oggi, con apposita delibera, la nuova convenzione con la Rai per l’organizzazione e la realizzazione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo andando a sciogliere tutti i dubbi, almeno per i prossimi tre anni.

Carlo Conti all’esordio del Festival di Sanremo 2025 – www.donnaglamour.it

Nello specifico, la Giunta comunale di Sanremo ha dato il via libera alla nuova convenzione con la Rai per l’organizzazione e la realizzazione del Festival della Canzone Italiana per il prossimo triennio, con possibilità di proroga per un ulteriore biennio. A questo punto è stata chiusa la fase negoziale avviata al termine del procedimento selettivo previsto dall’avviso pubblico di manifestazione d’interesse.

Le parole della nota

“La Rai unica partecipante alla procedura ha pienamente rispettato tutti i criteri indicati nel bando (6,5 milioni di corrispettivo, 1% sui ricavi pubblicitari, la partecipazione garantita dei due vincitori di Area Sanremo al Festival, la messa in onda di Sanremoinfiore e di altri due eventi, di cui uno dovrà svolgersi durante l’estate, oltre alla cerimonia della posa della tradizionale targa dedicata al vincitore del Festival di Sanremo lungo via Matteotti), dando così avvio alla fase di negoziazione, che si è svolta nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e tutela dell’interesse pubblico”, si legge in una nota ufficiale. “[…] Il buon esito della negoziazione è frutto della volontà comune di proseguire un legame di successo, che ha fatto la storia del nostro Paese”.