“Mi ha tradita con una donna trans”: la confessione spiazzante della Folliero

Si parla di tradimenti in tv ed Emanuela Folliero si confessa ammettendo una situazione anche imbarazzante vissuta in prima persona.

Nel corso dell’ultima puntata de ‘La Volta Buona’, nel salotto di Caterina Balivo su Rai 1, si è parlato di tradimenti e una delle ospiti, Emanuela Folliero ha rivelato un retroscena molto particolare di cui è stata vittima in prima persona. La donna, come già fatto in passato sempre nella stessa trasmissione, ha ammesso di aver subito un tradimento da parte di un uomo con una donna una trans.

Emanuela Folliero, la vicenda con la trans

“Una persona che frequentavo mi ha tradita e l’ho scoperto con una mia amica”. Sono state queste le parole di Emanuela Folliero a ‘La Volta Buona’ su Rai 1 con Caterina Balivo per raccontare un particolare episodio di tradimento subito.

Emanuela Folliero – www.donnaglamour.it

La Folliero ha aggiunto: “Io e lei eravamo insieme a Milano e stavamo passeggiando, quando abbiamo visto questo ragazzo in macchina e lo abbiamo raggiunto per salutarlo”. E ancora: “Quando gli ho chiesto chi fosse quella bionda, lui mi ha detto ‘Ma si chiama Fernando!’. Mi aveva tradito con una donna trans e io pensavo che fosse uno sketch di Scherzi a parte”.

Il secondo tradimento

Nel corso della puntata, la Folliero ha poi aggiunto di aver subito un secondo tradimento: “Entro a casa del mio fidanzato di allora che era momentaneamente via per lavoro. Io avevo le chiavi e avevo deciso di andare a casa sua per fare le pulizie e sistemare un po’”. Entrando nel dettaglio, la donna ha aggiunto: “Mentre ero a casa sua, sento entrare lui e una donna. Nel dubbio mi sono nascosta nel ripostiglio per due ore finché non hanno finito. Non sono uscita con la scopa perché ero a casa sua e lui non lo sapeva. Oggi lo farei!”.