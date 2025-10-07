Cristina Plevani, la verità sul GF e il vero rapporto con Ascanio e Floriana

Grande Fratello e non solo: Cristina Plevani si racconta e svela il rapporto con gli opinionisti di questa edizione e con la conduttrice.

Simona Ventura ha già messo le cose in chiaro con i concorrenti del Grande Fratello con tanto di strigliata e sicuramente nelle prossime puntate anche gli opinionisti si faranno sentire. In particolare Cristina Plevani che a Tv Sorrisi e Canzoni ha parlato del rapporto con questo nuovo ruolo ma anche con la padrona di casa e gli altri colleghi.

GF: Cristina Plevani e il rapporto con Ascanio, Floriana e la Ventura

Intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni, Cristina Plevani ha avuto modo di parlare del suo incarico da opinionista del Grande Fratello dicendosi molto contenta dell’opportunità, arrivata dopo il successo a L’Isola dei Famosi: “Un grandissimo sogno! Al di là del ruolo, sono felice di stare per la prima volta in studio. Non temo le critiche degli altri”.

Grande Fratello logo – www.donnaglamour.it

Sul rapporto con gli altri opinionisti e con Super Simo: “Io e Floriana siamo agli antipodi. Ascanio è il principe, molto educato, forse io e lui siamo più simili e affini. Secondo me non nasceranno diatribe, poi la mano sul fuoco non ce la metto. Simona è molto coinvolgente, ti rende partecipe anche solo con uno sguardo e non è scontato”.

Il commento sui concorrenti del GF

“Guardando la diretta ho visto che da un lato c’è molta ‘caciara infantile’, dall’altro qualcuno è fin troppo serio, per esempio Matteo, il boxeur, che mi è sembrato a volte si sentisse un pesce fuor d’acqua”, ha spiegato la Plevani dando la sua opinione sui concorrenti. “C’è anche chi è molto attaccato alla famiglia, come Donatella, e potrebbe sentirne la mancanza. Ma il bello uscirà coi confessionali pepe e scintille, senza esagerare. Non sposo il ‘vogliamoci tutti bene'”, ha chiarito la Plevani.