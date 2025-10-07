Tensione al Grande Fratello: Matteo vuole lasciare, la Ventura lo affronta in diretta e lo invita a decidere.

Clima teso nella Casa del Grande Fratello durante la seconda puntata andata in onda lunedì 6 ottobre. Matteo Azzali, ex pugile e maestro di boxe, ha confessato di aver vissuto una settimana difficile e di aver pensato seriamente di abbandonare il gioco. Una crisi che non è passata inosservata, tanto che Simona Ventura, nel corso della diretta, lo ha messo alle strette con parole molto decise. Ma scopriamo che cosa è successo.

Grande Fratello: Simona Ventura contro Matteo

La puntata è iniziata con un momento di confronto intenso. Matteo ha spiegato al pubblico e ai suoi coinquilini di aver avuto problemi di convivenza nella Casa, lamentando un clima poco rispettoso.

“Bisogna avere un minimo di disciplina. Con un minimo di regole si può stare bene” ha detto in diretta, visibilmente provato.

Le sue parole, però, hanno sollevato qualche polemica. In settimana, il concorrente aveva definito alcuni coinquilini “bestie“, termine che non era passato inosservato. In studio, Matteo ha cercato di chiarire: “Era solo un modo di dire, mi riferivo a quelli più rumorosi, che non portano rispetto verso chi dorme“.

Qui il video della puntata.

A prendere la parola è stata Donatella, una delle concorrenti più equilibrate del gruppo, che ha cercato di smorzare la tensione: “Si volevano solo divertire” ha spiegato, invitando tutti a ritrovare la serenità.

Simona Ventura lo mette alle strette: “Quella è la Porta Rossa”

A quel punto, Simona Ventura è intervenuta con tono deciso, mostrando un filmato in cui Matteo chiedeva agli altri inquilini di nominarlo. Un atteggiamento che la conduttrice ha giudicato incoerente con i valori sportivi. “Questo non è un atteggiamento da vero sportivo” ha commentato davanti al pubblico.

Poi il momento più forte della serata. Rivolgendosi direttamente al concorrente, Ventura ha detto: “Matteo allora… quella è la Porta Rossa, te la faccio vedere. Prosegui con convinzione, oppure lascia il gioco. Se molli, te ne pentirai per tutta la vita“.

Matteo, dopo un attimo di riflessione, ha risposto spiegando il suo punto di vista: “Se mi viene detto che sono fuori luogo perché non faccio balletti, allora chiedo di nominarmi. Non vengo qui a recitare una parte“. Alla fine, ha deciso di restare nella Casa, promettendo di impegnarsi con maggiore determinazione.