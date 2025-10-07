Tensione a Corte tra Re Carlo e il principe William dopo un’intervista: padre e figlio non si parlano più, che cosa sta succedendo.

Un nuovo terremoto si abbatte sulla monarchia britannica. Dopo anni di difficoltà con il principe Harry, ora Re Carlo si troverebbe in forte disaccordo con il primogenito William. La causa del gelo tra padre e figlio sarebbe un’intervista del principe di Galles, rilasciata ad AppleTV+, che avrebbe profondamente irritato il sovrano. Ma scopriamo nel dettaglio cos’è successo.

Re Carlo e il principe William: un legame incrinato

La notizia di un distacco tra Re Carlo e il principe William ha scosso l’opinione pubblica. Fonti vicine a Buckingham Palace parlano di un sovrano furioso per le parole pronunciate dal figlio, che durante la conversazione con l’attore Eugene Levy ha toccato temi considerati troppo personali.

William avrebbe accennato alla propria infanzia, esprimendo il desiderio che il figlio George non debba affrontare le stesse difficoltà vissute da lui e dal fratello Harry.

Re Carlo III – www.donnaglamour.it

“Farò tutto il possibile per assicurarmi che non regrediremo in quella situazione” avrebbe dichiarato il principe, riferendosi implicitamente agli anni difficili seguiti al divorzio dei genitori. A preoccupare ancora di più il re, però, sarebbero state le parole di William sul futuro della monarchia: “Il cambiamento è nei miei programmi. Non un cambiamento radicale, ma cambiamenti che ritengo necessari“.

Le paure del re e il silenzio che divide la famiglia

Secondo un insider di palazzo citato da ShuterScoop, Re Carlo avrebbe interpretato quelle frasi come un tradimento.

“Il re lo vede come un atto politico, non come una riflessione personale” ha riferito la fonte. Dietro il suo silenzio, dunque, non ci sarebbe solo l’orgoglio ferito di un padre, ma la paura che il primogenito voglia imprimere una svolta troppo marcata alla tradizione monarchica.

Già alle prese con le proprie condizioni di salute e con le tensioni ancora irrisolte con Harry, Carlo avrebbe deciso di interrompere ogni comunicazione con William. “Non si tratta solo di tensioni familiari, ma della Corona stessa” avrebbe aggiunto la fonte.