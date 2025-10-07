“Non serve che spieghi nulla…”: Giulia De Lellis e la gravidanza agli sgoccioli. Lo sfogo sui social

Giulia De Lellis parla del parto imminente e risponde alle voci con un messaggio senza filtri diretto ai fan.

L’influencer Giulia De Lellis ha deciso di condividere con i suoi follower un momento di sincerità e stanchezza. A pochi giorni dal parto, la futura mamma ha raccontato sui social come sta vivendo gli ultimi istanti della gravidanza, lasciando intuire che il lieto evento è ormai alle porte. Le sue parole hanno colpito i fan, che da settimane seguono con affetto ogni aggiornamento sul suo profilo Instagram. Ma scopriamo che cosa ha detto.

Giulia De Lellis, il parto è vicino: “Sono piena!”

In una Instagram story pubblicata il 6 ottobre, Giulia ha scritto semplicemente: “Sono piena!!!!!!!!” aggiungendo ben otto punti esclamativi, segno di un misto tra ironia e reale esasperazione.

Nella foto, le sue gambe distese e appoggiate al muro trasmettono tutta la fatica di queste ultime settimane. “Care ragazze in gravidanza, vi sono vicina e vi capisco. Non serve che spieghi nulla” ha aggiunto, rivolgendosi alle future mamme come lei.

Un messaggio breve ma autentico, che ha messo a tacere le tante voci sul suo silenzio social e sulle presunte difficoltà legate al parto imminente.

Solo pochi giorni fa, il nome di Giulia De Lellis era finito nuovamente al centro del gossip per una notizia falsa: quella della nascita anticipata della piccola Priscilla, la figlia che aspetta dal compagno Tony Effe. A smentire tutto ci ha pensato la stessa influencer, pubblicando il 4 ottobre una foto del pancione e scrivendo ironicamente: “E chi sta meglio di lei?“.

L’attesa del grande annuncio

Mentre cresce l’attesa per la nascita di Priscilla, Giulia De Lellis cerca di mantenere la calma e di godersi gli ultimi momenti della gravidanza.

Non ha voluto rivelare la data precisa del parto, spiegando di non voler aggiungere ulteriore pressione a un periodo già carico di emozioni. Tra stanchezza, curiosità e amore, l’ex volto di Uomini & Donne continua a condividere frammenti della sua quotidianità.