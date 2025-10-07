Alena Seredova commossa: la dedica per l’esordio del figlio avuto con Buffon in serie A

Alena Seredova celebra l’esordio in Serie A del figlio Louis Buffon con la maglia del Pisa: grande emozione in famiglia.

Un debutto che resterà nella memoria di tutta la famiglia: Louis Thomas Buffon, figlio di Gianluigi Buffon e Alena Seredova, ha fatto il suo ingresso ufficiale in Serie A con la maglia del Pisa nella sfida contro il Bologna del 5 ottobre. Il giovane calciatore, 17 anni, è entrato in campo nel finale di partita prendendo il posto di Nzola, in un incontro che non ha regalato ai toscani il risultato sperato. Tuttavia, per Louis è stato un momento di pura emozione, condiviso sui social con parole che raccontano tutta la sua determinazione: “Un sogno che si avvera giocare i miei primi minuti in Serie A con questa maglia. Insoddisfatto del risultato, il duro lavoro non si ferma“. Grande emozione anche per mamma Alena che ha condiviso il momento con i suoi follower.

L’emozione di una madre orgogliosa

Il debutto ha riempito d’orgoglio anche la madre, Alena Seredova, che ha celebrato il traguardo del figlio con una dedica piena di affetto nelle sue storie Instagram. La modella ha pubblicato una vecchia foto di Louis a 12 anni in campo, accompagnandola con parole dolci e sincere: “Ne hai fatta di strada… meritatissimo traguardo“.

A festeggiare l’esordio del giovane calciatore non c’era solo la madre, ma anche la sorellina Vivienne, nata dal matrimonio di Alena Seredova con l’imprenditore Alessandro Nasi.

Alena Seredova – www.donnaglamour.it

La piccola, immortalata nelle storie social, guardava la partita alla tv con lo sguardo pieno di orgoglio per il fratello maggiore.

“Si chiama Buffon, dovrà dare il doppio”

In passato, Alena Seredova aveva raccontato la scelta di Louis di seguire la strada del padre, accettando la convocazione nella nazionale Under 18 della Repubblica Ceca, Paese natale della madre.

“L’ho lasciato libero di scegliere, anche se dentro di me speravo tanto che accettasse. È il primo grande traguardo dei sacrifici che sta facendo” aveva dichiarato. Con lucidità e orgoglio, aveva anche riflettuto sul peso del cognome Buffon: “Lo sa da sempre, come anche suo fratello David, che dovrà sempre dimostrare più degli altri di meritare tutto quello che gli capita“.