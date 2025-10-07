Tornato single dopo l’addio a Pamela Camassa, Filippo Bisciglia è stata coinvolto in alcune teorie dopo una foto in “dolce compagnia” apparsa sui social.

Dopo essersi lasciato da Pamela Camassa dopo 17 anni di relazione, Filippo Bisciglia è tornato protagonista sui social non solo per questioni legate al grande successo in tv con Temptation Island, ma anche per alcune voci, in realtà per ora solo teorie, che riguardano proprio la sua sfera privata. A far partire tutto una foto apparsa in queste ore che lo vede in compagnia di Maria Concetta Schembri, ex volto proprio del reality per coppie.

Filippo Bisciglia tornato single

“È da un po’… Dopo 17 anni io e Pamela abbiamo deciso di intraprendere strade diverse, pur volendoci bene”. Erano state queste alcune delle parole che Filippo Bisciglia e Pamela Camassa avevano pubblicato sui social per raccontare la fine della loro relazione dopo tantissimi anni insieme. La coppia aveva deciso di rendere pubblica la separazione annunciando, ad ogni modo, di volersi ancora bene.

Filippo Bisciglia – www.donnaglamour.it

I due hanno quindi intrapreso due strade differenti ma dal punto di vista di nuove relazioni non vi erano state novità. In questa ottica, ecco Bisciglia essere finito nel mirino dei social a causa di una foto apparsa in queste ore…

La foto e le teorie

Dando uno sguardo sui social, Maria Concetta Schembri, ex volto di Temptation Island, ha condiviso uno scatto proprio in compagnia di Bisciglia accompagnando il tutto da una breve didascalia: “Arriva lui… bello bello”, con tanto di tag al conduttore. Questo post è bastato per far partire le varie teorie. “Ma stiamo scherzando?”, ha scritto un fan. “Ma stanno insieme?”, ha domandato un altro follower della donna. “Ma Filippo e Maria Concetta devono dirci qualcosa?”. Al momento sembrano solo ipotesi e teorie. Chissà se qualcuno dei diretti interessati vorrà dire qualcosa in merito.