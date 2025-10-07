“Ezio Greggio? Dicono che sto con lui per i soldi ma…”: Nataly Ospina allo scoperto

La giovane fidanzata di Ezio Greggio, Nataly Ospina, ha rivelato in tv alcuni dettagli della sua storia con il noto conduttore.

La storia d’amore tra Ezio Greggio e Nataly Ospina sta andando avanti nonostante le critiche e le voci antipatiche da parte degli haters. La giovane influencer ha spiegato in tv, intervenendo a ‘La Volta Buona’, nel salotto di Caterina Balivo su Rai 1, cosa le sia capitato da quando, ormai da oltre un anno, ha intrapreso la relazione con il famoso volto di Striscia la Notizia.

Nataly Ospina: la storia con Greggio e gli haters

Intervenuta come ospite nella trasmissione di Caterina Balivo, ‘La Volta Buona’, su Rai 1, Nataly Ospina ha parlato della sua storia con Ezio Greggio e anche di come la affronti alla luce delle tante critiche che ogni giorno riceve da parte di odiatori sui social. “Le domande più frequenti che mi fanno sulla mia relazione con Ezio Greggio? Più che domande fanno affermazioni…”, ha detto la donna.

La ragazza ha messo in evidenza come, di fatto, la maggior parte delle persone non creda al sentimento tra i due: “Diciamo che dicono tante cose: ‘Sta con lui per i soldi’, ‘Non è vero amore’, ‘Per la fama…’. Le solite cose”.

La convivenza e la mamma

“Diciamo che ci sono abituata. Prima di conoscerlo lavoravo già sui social”, ha proseguito a ‘La Volta Buona‘. “La differenza d’età si vede ed è tantissima ma questo anno è stato un cambiamento. Noi siamo andati a convivere praticamente subito, da quando ci siamo conosciuti. E un po’ la mia vita ha fatto un cambio. Io l’ho sempre seguito, lavorando sui social. Quindi a teatro, in tv. Poi tutte queste hater che sono intervenute ma lo sapevo”.

La donna ha quindi aggiunto: “Con tanti anni di differenza si sa che succede questo. Io, prima di Ezio, mai nella vita (con un uomo più grande). Anche mia mamma era un po’ così. Non ci poteva credere. Poi ha conosciuto Ezio ed è stata d’accordo. Però ci sono tanti anni (di differenza ndr)”.