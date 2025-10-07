Amici, ex amato vincitore operato: “Ecco cosa mi è successo”

Tutti gli allievi che passano dalla scuola di Amici hanno sempre tanto seguito, soprattutto se si tratta di un vincitore. L’ex studente Daniele Doria ha raccontato quanto accadutogli.

Una nuova edizione del talent di Canale 5 è iniziata con i primi momenti di fragilità che si sono già verificati. Eppure, adesso, è il vincitore della passata annata a far parlare. Infatti, dopo aver conquistato il pubblico vincendo l’ultima stagione di Amici di Maria De Filippi, Daniele Doria è stato ancora protagonista ma per motivi di salute.

Amici, l’ex Daniele Doria operato: il racconto

Come detto, l’ex danzatore e vincitore di Amici Daniele Doria ha fatto parlare di sé, questa volta per motivi di salute. Il giovane ballerino, amatissimo dai fan per il suo talento e la sua sensibilità, ha voluto condividere sui social un aggiornamento sulle proprie condizioni, pubblicando una foto in cui è apparso con i piedi fasciati e un messaggio rassicurante.

“Amori, nulla di grave. Ho un problema con i miei alluci, erano incarniti e sono diventati col tempo ingestibili e fastidiosissimi, quindi ho deciso di risolverla così”, ha fatto sapere il giovane ballerino con grande simpatia e grande sincerità. Con queste parole, Daniele ha quindi chiarito di essersi sottoposto a un piccolo intervento per eliminare un fastidio che, a lungo andare, era diventato doloroso.

Come sta adesso

Il ballerino ha voluto tranquillizzare i suoi follower, spiegando che non si tratta di nulla di serio e che il recupero è già in corso. Il tono leggero e ironico del messaggio ha confermato la sua consueta positività, la stessa che lo ha accompagnato durante il suo percorso nel talent show di Canale 5.

Doria aveva già dimostrato una grande maturità anche nel corso di Amici, quando aveva affrontato momenti difficili, tra cui un infortunio che ne aveva messo in dubbio la sua permanenza nel programma. La sua forza di volontà e la determinazione lo hanno però portato fino alla vittoria, convincendo pubblico e insegnanti con la sua intensità artistica e il suo stile elegante. Adesso, il piccolo intoppo che sicuramente sarà superato senza problemi sia dal punto di vista puramente fisico che da quello delle future situazioni professionali che lo riguardano.