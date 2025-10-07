“È diventata di nuovo mamma”: l’annuncio in tv sulla famosa attrice

Fiocco azzurro in casa della nota attrice, storico volto di ‘Un medico in famiglia’, Margot Sikabonyi che è diventata nuovamente mamma.

Solamente poche settimane fa era stata protagonista di una bellissima apparizione in tv a ‘La Volta Buona’ con Caterina Balivo su Rai 1 e aveva raccontato di essere in dolce attesa del terzo bebè. Adesso, a quanto pare, Margot Sikabonyi, storica attrice della fiction ‘Un medico in famiglia’, è diventata nuovamente madre.

Margot Sikabonyi e il terzo figlio

La recente apparizione in televisione nella trasmissione pomeridiana di Rai 1, ‘La Volta Buona’, era stata l’occasione di scoprire che Margot Sikabonyi, storica attrice della fiction ‘Un medico in famiglia’, fosse incinta e in dolce attesa del suo terzo bebè. La ragazza aveva raccontato alla padrona di casa, Caterina Balivo, tutte le sue emozioni.

Margot Sikabonyi – www.donnaglamour.it

“Arrivata ai miei 42 anni, due bambini, uno di 10 anni e uno di 8, una nuova gravidanza che si fa spazio in me…”, aveva detto l’attrice. “La consapevolezza più grande è capire che questo momento, qualsiasi esso sia, va vissuto a pieno. Questa piccola vita mi ricorda che qui e ora è il momento migliore della mia vita”.

L’annuncio in tv: “È diventata di nuovo mamma”

A conferma di quelle parole, adesso, quella che sarà indubbiamente la gioia nell’aver dato alla luce, appunto, io suo terzo figlio: Michele. Sebbene sui social non siano presenti messsaggi o annunci ufficiali, la comunicazione sul nuovo arrivato è stata data a ‘La Volta Buona‘ da Caterina Balivo. La conduttrice, infatti, nel corso della puntata ha spiegato che Margot abbia avuto il terzo bimbo, che arriva dopo Bruno James e Leonardo. I due bimbi “sono eccessivamente felici di diventare fratelli”, aveva spiegato l’attrice qualche settimana fa. Adesso non resta che attendere qualche scatto ufficiale e maggiori dettagli da parte della famiglia e della diretta interessata.