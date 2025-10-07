“Avrei fatto meglio”: arriva la stoccata su Ballando, c’entra Belen Rodriguez

Frecciatina in diretta in tv verso Ballando con le Stelle ed in particolare su un professionista della trasmissione condotta da Milly Carlucci.

Nelle scorse ore è stato protagonista di una gaffe virale con Caterina Balivo coinvolta in prima persona. Adesso, Samuel Peron, maestro di danza, sta facendo discutere per alcune affermazioni che proprio durante quella stessa puntata erano, almeno inizialmente, passate inosservate e che riguardano Ballando con le Stelle…

Samuel Peron: la frecciata su Ballando con le Stelle

Nel corso della trasmissione di Rai 1, ‘La Volta Buona’, con Caterina Balivo, Samuel Peron, storico volto di Ballando con le Stelle e non solo, ha avuto modo di commentare alcune delle ultime vicende del programma di danza. In particolare l’esibizione di Belen Rodriguez e del professore Yuri. “I passi sbagliati? Non è stata tanto colpa sua, quanto della coreografia del maestro”, ha sottolineato Peron.

In studio, a replicare a Peron, ci ha pensato Rossella Erra che ha preso le difese del coreografo: “No aspetta, questo no. Non parlare male di Yuri, anche perché ti spiego come stanno le cose. Yuri aveva fatto una coreografia base, ma Belen venerdì pomeriggio è entrata in sala prove e ha detto che voleva una cosa più complicata e ha proprio detto che voleva volare in pista. Lui l’ha solo assecondata”.

L’affondo alla coreografia

Al netto della difesa della Erra, Peron ha continuato ad avere da ridire sulla coreografia e sulle scelte del maestro Yuri: “Non è che sto parlando male di lui“, ha tenuto a precisare l’uomo. “Ma io ho visto altre coreografie fatte da Belen con altri maestri e devo dire chapeau. Io vi sto dicendo che secondo me poteva fare molto di più. Non è che critico, ma la coreografia poteva essere fatta in maniera migliore di com’è stata montata. Se io avrei fatto ballare meglio Belen? Questo è ovvio!“, ha detto con un pizzico di presunzione ma allo stesso tempo con grande ironia. Vedremo se arriveranno risposte a proposito o meno.