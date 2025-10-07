“Mio marito è contrario”: Elena Santarelli pronta ad un nuovo ritocco

La confessione sui ritocchi e anche su quello che potrebbe essere il prossimo: Elena Santarelli si è raccontata al podcast di Selvaggia Lucarelli.

Ha da poco raccontato i suoi segreti in amore per un rapporto senza mai una crisi con il marito, Bernardo Corradi. E chissà che questa nuova idea di ricorrere, di nuovo, alla chirurgia estetica non possa essere motivo di disaccordo l’ex calciatore e Elena Santarelli che al podcast ‘Burnout’ di Selvaggia Lucarelli ha parlato degli interventini del passato e quelli che potrebbero essere fatti in futuro.

Elena Santarelli e la chirurgia estetica

Intervenuta nel podcast ‘Burnout’ di Selvaggia Lucarelli, Elena Santarelli, che non ha mai nascosto di aver fatto ricorso alla chirurgia plastica in passato, ha spiegato quale sia il suo rapporto con i ritocchini e quali sarebbero i suoi futuri possibili interventi. “Non avevo seno, era una tavoletta piatta. Era come un bignè vuoto che andava riempito”, ha spiegato la donna sull’operazione al seno fatta in passato.

Elena Santarelli – www.donnaglamour-it

E ancora sul tema: “Guardandomi allo specchio non mi piacevo. Però, sinceramente, se io non avessi mai dichiarato a tutti che mi sono rifatto il seno, cos’avreste detto?”, ha domandato ancora la donna che si è detta soddisfatta di quello che era stato all’epoca il risultato, alla fine “molto naturale”.

Il prossimo intervento

Nel corso della chiacchierata con la Lucarelli, alla quale ha preso parte anche Guendalina Tavassi, la Santarelli ha aggiunto di volersi, forse, sottoporre ad un nuovo intervento, quello di blefaroplastica. “Voglio farla però ho paura. Molti pensano di farla anche per cambiare la percezione che gli altri hanno, invece io la sento come un’esigenza di pesantezza oculare. Adesso che ho 44 anni la sento proprio. Prima non avevo l’esigenza del rimmel, invece ora difficilmente esco di casa senza il rimmel”.

Sull’argomento, pare che il marito, Corradi, non sia d’accordo: “Ho anche Bernardo (Corradi ndr) che è contrario. Mi dice che sono bellissima e di non toccarmi. Dice che si inca**erebbe e se ne andrebbe. Un po’ mi frena, ma farò come mi pare”.