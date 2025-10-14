Cecilia Rodriguez, manca pochissimo al parto: i retroscena del futuro nonno Francesco Moser

Francesco Moser a La Volta Buona parla di Cecilia Rodriguez, della futura nipote Clara Isabel e dà un consiglio al figlio Ignazio.

In vista della nascita di Clara Isabel, figlia di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, Francesco Moser è stato ospite del programma “La Volta Buona”, intervistato da Caterina Balivo. Di seguito, i commenti del futuro nonno sulla nuora e il consiglio paterno rivolto al figlio.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser presto genitori: parla il nonno Francesco Moser

Il futuro arrivo della piccola Clara Isabel segna un nuovo capitolo nella vita di Francesco Moser, che sarà nonno per la quarta volta dopo i tre nipoti avuti dalla figlia Francesca. L’ex ciclista ha accolto con entusiasmo la notizia della gravidanza di Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, sposati dal 2024. “La facciamo correre“, ha scherzato riferendosi alla futura nipotina, ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona nella puntata del 14 ottobre.

L’ex ciclista ha voluto lasciare un consiglio al figlio, prossimo alla paternità: “Deve fare il papà prima di tutto. Star vicino. Io sono stato poco presente perché correvo ancora quando son nati i primi due. Dopo, quando è nato Ignazio, avevo smesso di correre ma ero sempre in giro per le gare (….). Io ero poco a casa“.

Cosa pensa della nuora Cecilia Rodriguez

Durante l’intervista a La Volta Buona, Caterina Balivo ha chiesto a Francesco Moser cosa pensasse della sua nuora, Cecilia Rodriguez. La risposta è arrivata attraverso il racconto del periodo del Covid, quando hanno vissuto sotto lo stesso tetto: “Il periodo che siamo stati parecchio insieme è stato il periodo del Covid. Il giorno che hanno deciso che chiudevano tutti a casa, a me non hanno detto niente e sono arrivati la notte a Trento. Siamo stati lì quei due mesi“.

Ha poi ricordato un episodio curioso: “Un giorno ha voluto provare il decespugliatore ma le ho detto che non è il suo mestiere“, ha raccontato, riferendosi a quando la nuora ha tagliato una pianta. E ha concluso con leggerezza: “Dopo ricresce comunque“.