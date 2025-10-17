Federica Nargi, la dolcissima dedica di Alessandro Matri: parole d’amore per lei e le figlie

Alessandro Matri si racconta in un video TikTok e svela il profondo legame con Federica Nargi: la dolce dedica alla compagna e alle loro figlie.

Mentre c’è chi riceve duri giudizi dal proprio partner, come Martina Colombari a Ballando con le Stelle, c’è anche chi, come Alessandro Matri, sceglie di esprimere con dolcezza il proprio amore. In un video condiviso su TikTok dal creator “Le storie di Mitch“, l’ex calciatore ha fatto una splendida dedica alla sua lunga relazione con Federica Nargi e all’amore per le loro figlie.

La dedica di Alessandro Matri a Federica Nargi e le loro figlie

Fermato in strada a Milano, come riportato da Today, Alessandro Matri è stato coinvolto nel classico format video di Mitch. In cui il protagonista riceve una foto polaroid senza mostrarla subito in camera. Si intuisce però che si tratta di uno scatto che ritrae Federica Nargi con le loro figlie, Sofia e Beatrice.

Guardando l’immagine, l’ex calciatore sorride e afferma: “Le mie donne, la mia rovina (ride, ndr). La grande grande (Federica, ndr) mi ha aperto. Io ero molto freddo e timido, la sua solarità mi ha fatto cambiare“.Quando gli viene chiesto in quale momento abbia capito che fosse la persona giusta, ha risposto con sicurezza: “Io l’ho capito da prima di conoscerla. Sono sicuro di aver fatto la scelta giusta“.

“Perché è un viaggio solo andata”

Sempre nel corso del video, aggiunge Today, Alessandro Matri si sofferma sulla solidità della relazione con la compagna Federica Nargi, sottolineando l’importanza del sostegno reciproco: “Sono 17 anni che stiamo insieme. Ci sopportiamo e soprattutto ci supportiamo, quella è la forza. Non è una gara. Ci piace viaggiare insieme, uno accanto all’altro“.

Infine, dopo aver osservato la foto, viene invitato a scrivere una frase sul retro dell’immagine. L’ex calciatore sceglie un verso che lo colpisce particolarmente in questo periodo: “Ho preso una frase di una canzone che sto ascoltando molto ultimamente, e cioè ‘perché è un viaggio solo andata’. Poi un cuore e la scritta: ‘Vi amo. Papà’“.