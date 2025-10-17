Michelle Hunziker pubblica una foto da bambina in un post su Instagram molto personale: ecco il messaggio commovente.

Mentre la figlia Aurora Ramazzotti riunisce tutti i suoi fratelli in una rarissima foto di famiglia, Michelle Hunziker si lascia andare a una delle confessioni più intime mai fatte sui social. Con uno scatto che la ritrae bambina, la conduttrice ha condiviso con i suoi follower un messaggio molto personale, nato durante una seduta di terapia.

Michelle Hunziker pubblica una foto da bambina: il messaggio

Michelle Hunziker ha pubblicato una foto di lei bambina e ha raccontato sui social: “Esiste nel mio subconscio una donna vestita di latex con uno stivale a punta tacco 12. L’ho creata io. È forte e molto coraggiosa e muscolosa. Sorride poco ed è pronta a qualunque cosa pur di proteggere qualcuno che fino ad oggi non sapevo neanche esistesse ancora“.

Durante una seduta con la sua psicologa, la conduttrice racconta di aver visualizzato questa donna in un garage. In quel luogo nascosto, scorge una sedia anni ’80, sulla quale è rannicchiata una bambina di circa quattro anni: “Sono io”

La piccola tiene strette le gambe tra le braccia e ha uno sguardo triste. Allora la showgirl si avvicina, le fa cenno di andare da lei, e finalmente la bambina si lascia abbracciare. “Le lacrime mi scorrono sul volto ed escono incontrollate. Come se fosse un dolore che ho rimosso, che arriva da dentro, dal profondo“.

“Sistemiamo i bambini che abbiamo dentro”

Michelle Hunziker ha poi racconta di aver donato a quella bambina una collana con un cuore a ciondolo. “Le ho detto che questo cuore la proteggerà e che diventerà una donna forte, buona e che avrà una vita piena di soddisfazioni (…)”. Il messaggio finale della conduttrice è chiaro: un consiglio che arriva dritto al cuore.

“Ognuno di noi ha dentro un bambino o una bambina che desidera essere vista finalmente proprio da voi stessi. Altrimenti sarete sempre in richiesta di attenzioni che arrivano da fuori. Sistemiamo i bambini che abbiamo dentro e la vita prenderà una forma molto più luminosa. Amarci ci rende forti“, conclude.