Angelina Mango è tornata single: l’indizio nascosto nel nuovo album

Angelina Mango torna sulla scena ed è subito boom: tra le righe del nuovo album rispunta l’ipotesi che sia tornata single.

Angelina Mango è tornata con il suo nuovo album “Caramè” e, come previsto, ha subito attirato l’attenzione. Non solo per i numeri impressionanti ottenuti in poche ore, ma anche per i contenuti delle nuove canzoni, che per molti nasconderebbero un significato personale legato alla fine della sua storica relazione con Antonio Cirigliano, chitarrista e compagno di lunga data. Il brano “Le scarpe slacciate“, in particolare, è al centro delle ipotesi dei fan.

“Caramè”: record di ascolti per Angelina Mango in un solo giorno

Dopo appena 24 ore dall’uscita, come riportato da Novella 2000. “Caramè” ha raggiunto 1.005.396 ascolti totali. Lo ha comunicato La Tarma Records, sottolineando il successo immediato del disco. Si tratta di un traguardo importante che conferma l’attesa e l’entusiasmo del pubblico nei confronti del nuovo lavoro di Angelina Mango, dopo tanti mesi di assenza.

Con i suoi 16 brani inediti, l’album promette già di essere uno dei simboli musicali di questo 2025. Nonostante il focus sul ritorno alla musica, l’attenzione dei fan è andata anche ai testi, che per molti nasconderebbero riferimenti a una fase delicata della vita privata dell’artista.

“Le scarpe slacciate”: l’ipotesi del presunto addio ad Antonio Cirigliano

Un video pubblicato su TikTok e le tante voci nei mesi scorsi hanno dato il via a una serie di teorie sulla fine della relazione tra Angelina Mango e Antonio Cirigliano. Il brano “Le scarpe slacciate” è stato interpretato da molti utenti come il racconto di un amore ormai finito.

Le frasi “ti ho scritto mille canzoni d’amore/ come faccio a pensare di dimenticare/ adesso le ho chiuse nel congelatore” e ancora “i nostri progetti/la panca coi pesi/i tuoi oggetti mi girano attorno come dei pianeti” hanno alimentato l’idea che la cantante stia parlando proprio della sua lunga storia con il chitarrista.

Sui social si parla di un possibile “pre e post Antonio” all’interno dell’album. Ad oggi, non sono noti commenti ufficiali sulla rottura tra i due.