“La decisione è presa”: Mercedesz Henger e l’annuncio prima della nascita della figlia

Il volto della futura figlia di Mercedesz Henger sarà mostrato sui social? La figlia di Eva parla della scelta presa in famiglia.

Dopo aver annunciato di essere incinta, ora Mercedesz Henger ha svelato anche un dettaglio molto atteso dai suoi follower: mostrerà il volto della sua bambina sui social? Una scelta presa con consapevolezza, dopo un confronto familiare, e comunicata direttamente sul suo profilo Instagram.

Mercedesz Henger racconta i primi mesi della sua gravidanza

Mercedesz Henger, 34 anni, personaggio televisivo e figlia di Eva Henger, è in attesa del suo primo figlio, una femminuccia che si chiamerà Aurora.La gravidanza, come riportato da Gossip.it, non è cominciata nel migliore dei modi. Lei stessa ha raccontato di aver sofferto a lungo di nausee molto fastidiose. Col passare dei mesi la situazione è migliorata, ma ha comunque dovuto adattare la sua routine quotidiana.

In particolare, ha spiegato che durante gli allenamenti fa più fatica rispetto a prima: “Sinceramente sì, mi manca il fiato molto più in fretta e ho più difficoltà nei movimenti“. Nonostante questo, continua: “E’ anche frustrante non poter fare le cose che mi piacciono, per esempio correre, ma sono contenta che mi sto allenando. E soprattutto che lo sto facendo nel pieno rispetto della gravidanza“.

La scelta di condividere il volto della figlia sui social

Nelle scorse ore, la futura mamma ha spiegato ai fan che, una volta nata la piccola, condividerà sue immagini sui social. Alla domanda di un utente se avrebbe mostrato il volto della bambina, ha risposto: “Sì, io non sono contro. L’unica cosa importante per me è che fossimo tutti d’accordo in famiglia e visto che lo siamo la decisione è presa“.

Prima di arrivare a questa conclusione, Mercedesz Henger ha voluto confrontarsi non solo con il suo compagno e futuro papà Alessio Salata, ma anche con il resto della famiglia. Il parto è previsto per febbraio 2026.