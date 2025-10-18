Renato Zero ospite a Ballando con le Stelle, ma un episodio del passato riaccende il dibattito: quella volta in cui fu censurato dalla Rai.

Renato Zero torna protagonista nel 2025 come ballerino per una notte a Ballando con le Stelle, portando sul palco della Rai la sua inconfondibile energia. Nello stesso anno ha anche fatto pace con Loredana Bertè, chiudendo una lunga parentesi di incomprensioni. Ma mentre il pubblico lo accoglie con affetto, è impossibile non ricordare un episodio meno sereno del suo passato televisivo: quello in cui, proprio dalla tv di Stato, fu censurato per il testo di una delle sue canzoni più note.

Renato Zero presenta il suo nuovo album “L’orazero”

Nonostante le polemiche legate al passato, alla vigilia dei suoi 75 anni, Renato Zero ha svelato in conferenza stampa via Zoom il suo nuovo album L’orazero. Uscito il 3 ottobre, insieme a un tour nei palazzetti e progetti futuri che potrebbero includere un film e una canzone firmata da Ultimo.

In particolare, aggiunge Today, ha raccontato di conoscere Niccolò Moriconi da prima che diventasse famoso. Un rapporto che nasce dalla lunga amicizia con la madre, la signora Anna. “Quindi potete immaginare, è cresciuto a pane e Renato. A me questo ha fatto molto piacere, è come un nipote acquisito“, ha dichiarato.

Quella volta in cui fu censurato dalla Rai

Nel 1982, come riportato dal sito Orrorea33giri.com, Renato Zero era una vera e propria star: aveva uno spazio tutto suo all’interno di Fantastico 3, il programma cult su Rai 1. Il segmento si chiamava Fantastico Zero, e lui era libero di esprimersi, o almeno così sembrava.

Il cuore del problema? La sigla Viva la Rai, apparentemente un omaggio alla tv pubblica, ma in realtà un concentrato di satira affilatissima. Frasi come “quante battaglie nei corridoi, poveri noi se non si mettessero d’accordo alla Rai” e “perché oramai questo cervello avrà un padrone, lo sai” non lasciavano troppo spazio all’immaginazione. E infatti, furono censurate. La versione mandata in onda fu tagliata di circa venti secondi.