Dal ritorno di Angelina Mango al “dissing” contro Raoul Bova: i gossip della settimana

Non solo l’arrivo della prima figlia per Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Negli ultimi giorni le notizie dal mondo dello spettacolo, dei social e della televisione sono state davvero numerose. Tra i gossip più chiacchierati, spicca il ritorno di Angelina Mango e la paparazzata che ha immortalato Raoul Bova “mano nella mano” con Beatrice Arnera, seguita dal “dissing” a sopresa di Andrea Pisani. Scopriamo insieme i migliori gossip della settimana, dal 13 al 17 ottobre 2025.

Angelina Mango torna a sorpresa con il nuovo album Caramè

Colpo di scena per i fan di Angelina Mango! Dopo un anno di silenzio e una pausa per motivi di salute, la cantautrice è tornata con un annuncio a sorpresa: è uscito Caramè, il suo nuovo album composto da ben 16 brani inediti.

Nel 2024 la figlia di Pino Mango aveva cancellato il tour e si era allontanata dai riflettori per dedicarsi a sé stessa. Ora, però, è tornata più forte che mai con un disco che segna un vero nuovo inizio. I fan già sperano in un tour… ma per il momento si godono l’ascolto.

Lo sbrocco di Giulia Salemi sui social

Settimana movimentata anche per Giulia Salemi, protagonista di uno sbrocco social contro le continue domande su Pierpaolo Pretelli. Durante una diretta, l’influencer ha perso la pazienza: “Ma che due cog**oni questo (…) Siamo su una live, è di Giulia Salemi, il mio ragazzo sta guardando la sua partita. Mamma mia che pesantezza, soliti tre profili che vi fate, 100 fake, ma cosa ve ne viene“.

L’ex gieffina ha ribadito di voler essere vista come una professionista: “Siamo adulti, abbiamo un figlio, io conduco e lui sta seguendo la sua strada. Ci siamo conosciuti al GF ma poi si cresce: sarebbe ridicolo se continuassimo a raccontare la nostra storia in video“.

La lite di Giorgia al ristorante con Emanuel Lo

Mentre c’è chi non vuole più parlare della propria relazione, come Giulia Salemi, questa settimana Giorgia ha raccontato un episodio curioso vissuto con il compagno Emanuel Lo. Durante un’intervista radiofonica su RDS, la cantante ha svelato una “brutta lite” avvenuta al ristorante, sedata proprio dal figlio.

“In quegli scorci che concediamo sembriamo simpatici – ha raccontato la cantante – ma in realtà siamo una coppia di esauriti come un po’ tutti. Quando stai insieme da vent’anni ti dividi tra l’amore e l’odio, è normale“.

Per rendere l’idea, ha raccontato la recente lite in ristorante. A un certo punto nostro figlio ci ha guardati e ha detto: “Adesso se non la smettete mi alzo e me ne vado. Sembrava lui il genitore e noi i figli“.

Bianca Balti “scartata” dalla sfilata di Victoria’s Secret

Tra i momenti più discussi di questa settimana, anche il racconto di Bianca Balti. La modella ha rivelato su Substack di essere stata esclusa dalla sfilata di Victoria’s Secret, nonostante avesse chiesto di partecipare per rappresentare le donne che lottano contro il cancro.

La risposta di Victoria’s Secret è stata un netto rifiuto: “Il cast è già stato scelto“. Parole che fanno male, considerando che per la top model non si trattava solo di una sfilata, ma dell’opportunità di lanciare un messaggio importante.

Raoul Bova e Beatrice Arnera “mano nella mano”: il dissing di Pisani

Tra i gossip più commentati della settimana, infine, le foto di Raoul Bova e Beatrice Arnera mano nella mano che non sono passate inosservate. I due attori, sorridenti e complici, sono stati paparazzati mentre passeggiavano insieme nella Capitale. A far crescere l’interesse è anche la situazione sentimentale di lei.

L’attrice, infatti, aveva da poco parlato pubblicamente di un momento delicato con Andrea Pisani. Proprio quest’ultimo ha lanciato un dissing durante le registrazioni della nuova edizione di LOL.

Il comico ha pubblicato un video sui social, apparentemente rivolto a Raoul Bova. “Spero non si sia offeso nessuno, in caso contrario me ne pento e me ne scuso. Ma questa ispirazione dalla rabbia che si trova, quindi se potete salutatemi Raoul Bova“, ha recitato nel suo rap improvvisato.

Anche se il nome è stato censurato, il riferimento all’attore e alla sua ex Beatrice Arnera sembra chiaro, soprattutto alla luce della didascalia: “È inutile che mi chiedete di chi parlo, lo capirete nel 2026“.