“Ma che due cog**oni”: Giulia Salemi sbrocca in diretta, c’entra Pierpaolo Pretelli. Il video

Giulia Salemi sbrocca in una diretta sui social: le dichiarazioni contro le continue domande su Pierpaolo Pretelli.

Negli ultime ore, Giulia Salemi ha fatto parlare di sé non per un nuovo progetto lavorativo, ma per un acceso sfogo durante una diretta social. Dopo le voci di una presunta proposta di matrimonio durante il battesimo di loro figlio Kian, l’influencer è stata presa d’assalto da commenti insistenti che le chiedevano di parlare di Pierpaolo Pretelli. Una pressione che ha fatto saltare i nervi all’ex gieffina, la quale ha risposto in maniera molto diretta.

“Ma che due cog**oni”: Giulia Salemi sbotta sui social

Durante una live, Giulia Salemi ha reagito con irritazione ai commenti sul suo compagno Pierpaolo Pretelli, conosciuto al Grande Fratello Vip. La sua risposta è stata chiara e senza filtri: “Ma che due cog**oni questo, ma di Pierpaolo non parli mai? Siamo su una live, è di Giulia Salemi, il mio ragazzo sta guardando la sua partita. Mamma mia che pesantezza, soliti tre profili che vi fate, 100 fake, ma cosa ve ne viene (…)“. Questa dichiarazione mostra tutta l’esasperazione dell’influencer, stanca di essere costantemente ridotta alla sua relazione.

La risposta piccata ai fan su Pierpaolo Pretelli

Nel corso della stessa diretta, Giulia Salemi ha espresso il desiderio di essere finalmente vista come una professionista indipendente: “Siamo adulti, abbiamo un figlio, io conduco e lui sta seguendo la sua strada“, ha detto. E ha aggiunto: “Ci siamo conosciuti al GF ma poi si cresce: sarebbe ridicolo se continuassimo a raccontare la nostra storia in video“.

Parole che segnano un confine netto con il passato e con una visione della coppia da copertina che ormai non le appartiene più. La Salemi vuole scrollarsi di dosso l’etichetta di “ex gieffina in coppia” e costruire un’identità pubblica che vada oltre la sfera sentimentale.

Ecco, a seguire, il video pubblicato dal profilo Giornale La Voce su TikTok: