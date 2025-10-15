“Temet nosce”: Fedez annuncia una nuova canzone sui social

Nel giorno del suo compleanno, Fedez pubblica una storia su Instagram con la scritta “Temet nosce”, anticipando una possibile nuova canzone.

Per il giorno del suo compleanno, non solo gli auguri della nuova fidanzata Giulia Honegger, ma anche un regalo ai fan: Fedez ha pubblicato sulle Instagram story un’immagine con la scritta “Temet nosce” che sembra anticipare l’uscita di un nuovo brano.

“Parlarò solo tramite la musica”

Qualche settimana fa, come riportato da Sky News, nel gruppo Instagram “Gruppettino Segretino, dove era assente da tempo, Fedez ha spiegato ai fan la sua nuova direzione comunicativa. “Come vedete ho deciso di parlare solo tramite la musica e le mie produzioni creative (podcast). Questo sarà il mio unico modo di comunicare d’ora in avanti. Semplicemente perché è così che riesco ad esprimermi meglio. Un abbraccio a tutti voi“, ha scritto. Una scelta che segna una netta rottura con il passato, e sottolinea il desiderio di concentrarsi sulla propria creatività. Infatti, qualche giorno fa ha anche annunciato anche l’uscita del suo libro.

Nel giorno del suo compleanno, Fedez ha condiviso un Instagram Story con quello che ha le sembianze di uno spoiler di una prossima sua canzone. L’immagine condivisa dall’ex marito di Chiara Ferragni lo ritrae seduto a terra in una stanza piena di nuvole, insieme al suo cane Silvio.

In basso campeggia la scritta “Temet nosce“, affiancata da un’emoji a forma di clessidra e da una goccia di sangue. La frase è una locuzione latina che significa “conosci te stesso“, traduzione del celebre motto greco inciso sul frontone del tempio di Apollo a Delfi. La foto è seguita da un breve audio che sembra anticipare il suo prossimo brano. Un chiaro segnale: una nuova canzone è in arrivo.