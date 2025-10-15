Ema Stokholma punge i suoi ex: “Basta uomini da mantenere, meglio la Delogu”

Ema Stokholma, madrina della Festa del Cinema di Roma, si confessa: stoccate agli ex e parole profonde verso l’amica Andrea Delogu.

Mentre Fedez annuncia una nuova canzone, Ema Stokholma si confida in un’intervista con il settimanale F, come riportato da Leggo.it. Prossima madrina della Festa del Cinema di Roma, la conduttrice e dj si apre parlando degli amori finiti male e del rapporto con l’amica Andrea Delogu. Ecco, a seguire, le sue dichiarazioni.

Il rapporto tra Ema Stokholma ed Andrea Delogu

Per stare vicino ad Andrea Delogu, sua grande amica, Ema Stokholma si è trasferita a Bologna: “Viviamo vicine. Quando ci siamo conosciute lei faceva la vocalist e io la dj. Siamo due persone opposte“. Due mondi lontani ma complementari: “Lei è cresciuta in una comunità, io nella solitudine. Lei ama stare in mezzo alla gente, io da sola. Lei è piena di entusiasmo, io sono pigra, lenta, dormo tanto. Se dico una cosa devo pensarci mesi, lei in due ore compra i biglietti per Shanghai“.

Il loro legame è diventato una certezza, “meglio di un marito (…) Anche perché Andrea non se ne andrà mai“. In un momento di difficoltà, è stata lì, anche economicamente: “Lei c’è sempre stata“, racconta.

“Basta uomini da mantenere”

Oggi Ema Stokholma vive da sola e ne è felice: “Sto benissimo da sola. E non voglio più nessuno da mantenere…“. Non nasconde la delusione per le relazioni passate: “È sempre andata così: trovo uomini da accudire, da aiutare, e poi ci rimetto io. Mi ritrovo invasa, senza soldi, senza rispetto. E non accadrà più. All’amore non ci credo“.

Eppure, un’eccezione c’è, e si chiama Luca Barbarossa: “L’unico che ogni tanto mi fa pensare che potrebbe essere diverso è Luca Barbarossa. Lo ammiro per la famiglia che ha saputo costruire. Quando parla di sua moglie gli brillano gli occhi“.