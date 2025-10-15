Francesca Pascale parla per la prima volta della fine del suo matrimonio con Paola Turci, svelando le vere motivazioni nel podcast ‘Gurulandia’.

Francesca Pascale, che in passato ha spesso condiviso aneddoti sulla sua relazione con Silvio Berlusconi, ha ora scelto di raccontare un altro capitolo intimo della sua vita: la fine del matrimonio con Paola Turci. Lo ha fatto nel corso di un episodio del podcast Gurulandia, lasciando molti sorpresi per la scelta delle sue parole.

Francesca Pascale svela i motivi della separazione con Paola Turci

Nel corso del podcast, come riportato da Novella 2000, Francesca Pascale ha spiegato che la decisione di sposarsi con Paola Turci è arrivata in un periodo segnato da forti turbamenti personali. “Quello che mi sorprende di questa storia è il fatto di avere fatto una scelta in un momento in cui non doveva essere fatta“, ha affermato con estrema sincerità.

L’ex moglie della cantautrice ha raccontato di aver affrontato momenti drammatici come la separazione da Silvio Berlusconi e un lutto importante, eventi che hanno influenzato profondamente il suo stato emotivo. “Quando si attraversano situazioni definitive – nel mio caso drammatiche, come la separazione con Silvio e poi la morte – non si dovrebbero fare scelte o prendere posizioni. Io ho scelto in un momento di dolore e quel dolore ha annebbiato la mia oggettività“, spiega.

“Non eravamo giuste per stare insieme”

La fine della storia con Paola Turci, aggiunge Novella 2000, non sembra essere stata segnata da conflitti o tradimenti, quanto piuttosto da una crescente consapevolezza delle loro differenze. Francesca Pascale, infatti, ha sottolineato come la loro incompatibilità sia emersa nel tempo, nonostante la stima reciproca. “Paola è una persona stupenda, ma non eravamo giuste per stare insieme. Siamo completamente diverse“, ha concluso durante il podcast.

Ecco, a seguire, la puntata con ospite Francesca Pascale del podcast Gurulandia: