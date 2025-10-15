“Mangiavo cose non sane”: Elena Santarelli e quei 24 chili presi in gravidanza

Elena Santarelli a “La Volta Buona” racconta quanti chili ha preso durante la prima gravidanza ed in quanto tempo è riuscita a perderli.

Dopo essersi aperta sui ritocchini estetici, Elena Santarelli passa ai chili presi durante la sua prima gravidanza. Ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona, la showgirl ha raccontato senza filtri il suo rapporto con l’alimentazione durante la gestazione del primo figlio, Giacomo, nato il 22 luglio 2009. Ecco, a seguire, le sue dichiarazioni.

Elena Santarelli e i chili presi durante la prima gravidanza

Durante la chiacchierata in studio con Caterina Balivo e il professor Giorgio Calabrese, come riportato da Gossip.it, Elena Santarelli ha rivelato: “Con Giacomo? Eh, 23 o 24 chili, non riuscivo neanche a infilarmi le scarpe. C’è stata una combo di cibo non buono“.

La showgirl ha spiegato che durante la sua prima gravidanza non si è posta limiti nel mangiare e ha spesso sfogato ansia e nervosismo nel cibo: “Ho avuto delle minacce di aborto e mi ritrovavo costretta a letto, sfogavo il nervosismo mangiando“.

Non si trattava però di alimenti sani: “Ordinavo a mio fratello, che ai tempi stava a Milano, di comprarmi panini. Spaghetti, tantissimi carboidrati, in tarda serata. Mangiavo, mangiavo e mangiavo, ma non cose sane. Tutto cibo junk food“.

“In sette, otto mesi ho perso tutto”: ecco come ha fatto

Alla domanda se fosse riuscita a perdere i chili accumulati, Elena Santarelli ha risposto con sicurezza: “Assolutamente sì, questo ti spiega perché fino ai 28, 29 anni mangiavo quello che volevo perché, sembra una barzelletta, ero fortunata e avevo un metabolismo galoppante, buono. In sette, otto mesi ho perso tutto“. Oggi, conclude Gossip.it, il suo approccio è molto completamente diverso: “La mattina mangio kiwi con lo yogurt, anche la sera, prima di andare a dormire, verso le 22/22.30. Fanno benissimo“.