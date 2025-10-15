Finalmente il grande giorno è arrivato: Cecilia Rodriguez ha partorito la prima figlia, frutto dell’amore che la lega a Ignazio Moser.

Cecilia Rodriguez ha partorito: è nata la prima figlia da Ignazio Moser. Un annuncio che i fan attendevano con ansia, ma che i neo genitori aspettavano con enorme e maggiore trepidazione. La piccolina ha riempito il loro cuore di gioia come non avrebbero mai immaginato.

Cecilia Rodriguez ha partorito: l’annuncio

Fiocco rosa in casa di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: l’influencer ha partorito la piccola Clara Isabel. Il nome della piccola era stato svelato dai neo genitori ai tempi dell’annuncio della gravidanza: “Ciao topolina, come tutte le cose straordinarie ti sei fatta desiderare molto ma ora eccoci qua a sentire il tuo cuoricino battere. (…) La tua mamma e il tuo papà non vedono l’ora di conoscerti, abbracciarti, amarti e vederti crescere… A presto, piccola Clara Isabel“.

Un nome particolare, inusuale, che di certo Cecilia e Ignazio hanno scelto insieme. La Rodriguez non ha mai nascosto di aver incontrato qualche difficoltà nel rimanere incinta. Ha sempre sognato di diventare mamma, fin da quando ha incontrato il suo Nacho nella casa del Grande Fratello Vip, ma non sempre i desideri diventano realtà nell’immediato.

Cecilia Rodriguez: le difficoltà legate alla gravidanza

La prima volta che Cecilia Rodriguez ha parlato delle difficoltà di restare incinta era il 2023. Senza troppi giri di parole, aveva confessato che lei e Ignazio ci stavano “provando” ma non riuscivano a coronare il sogno di diventare genitori. Non sappiamo se abbiano fatto ricorso alla procreazione medicalmente assistita, ma oggi che l’influencer ha partorito possiamo dire che i loro desideri sono diventati realtà: la piccola Clara Isabel ne è la prova. Adesso non devono fare altro che abituarsi a poppate, pannolini e notti insonni.

Ad annunciarlo è il neo papà Ignazio Moser con un post su Instagram: