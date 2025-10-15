Lorella Cuccarini racconta per la prima volta il dolore vissuto dopo un aborto spontaneo, durante un’intervista a “Passa dal BSMT”.

Anche se il suo celebre topless valeva 150 milioni di lire, la vita di Lorella Cuccarini non è stata sempre all’altezza dei riflettori. Dietro l’immagine della showgirl solare e amatissima dal pubblico, si nasconde anche una storia fatta di fragilità e dolore. In un’intervista al podcast “Passa dal BSMT”, riportata da Leggo.it, ha raccontato uno dei momenti più difficili della sua vita: l’aborto spontaneo.

Lorella Cuccarini racconta il dolore dopo l’aborto spontaneo

Alla fine della seconda edizione di Buona Domenica, che conduceva insieme a Marco Columbro, Lorella Cuccarini scoprì di essere incinta. Era un momento felice, che condivise subito con sua madre. “Per me era una cosa bellissima, lo dissi a mia mamma“, ha raccontato. Ma quella gioia durò pochissimo: “Purtroppo a distanza di poche settimane quella gravidanza non andò avanti“.

Un dolore che la colpì in modo profondo, lasciandola stordita: “Per me fu un momento proprio molto doloroso perché era un po’ come se mi avesse svegliato, sai quando ti arriva proprio un pugno in faccia, no?“. La showgirl sentiva il bisogno di fermarsi, di capire cosa stava succedendo dentro di sé: “Mi fermai perché per me era come se la gravidanza stesse continuando, anche se non c’era più. Ma io volevo rimettere in sesto un po’ le cose, volevo capire“.

“Mi presero per pazza”

In quel periodo, aggiunge Leggo.it, Buona Domenica era un successo straordinario, e tutti volevano che Lorella Cuccarini tornasse per la terza stagione. Ma lei decise di prendersi una pausa, una scelta che non tutti compresero: “Mi presero per pazza perché comunque noi avevamo fatto due anni di Buona Domenica che stava andando benissimo, e avevano insistito tanto perché facessi il terzo anno“.

Ecco, a seguire, il video dell’intervista a “Passa dal BSMT”: