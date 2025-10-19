Pizzicata come sempre a Ballando con le Stelle, Barbara D’Urso ha deciso di rispondere alle provocazioni dei giudici e di Selvaggia Lucarelli.

Non solo le voci di una amicizia e un feeling speciale con Pasquale La Rocca. Barbara D’Urso è stata protagonista nel corso dell’ultima puntata di Ballando con le Stelle di un faccia a faccia non indifferente con Selvaggia Lucarelli. Il motivo? La troppa perfezione di Carmelita, sia nel ballo che negli atteggiamenti, ritenuti, però, troppo piatti.

Barbara D’Urso e il rimprovero di Selvaggia Lucarelli

L’avventura di Barbara D’Urso a Ballando con le Stelle sta procedendo a passo spedito con performance molto belle e tanti sorrisi. Eppure, secondo i giudici, ced in particolare stando a Selvaggia Lucarelli, sarebbe tutto piuttosto “nella norma”. Da Carmelita, infatti, la penna graffiante si aspetterebbe qualcosa di più, almeno dal punto di vista personale e del carattere.

Barbara D’Urso – www.donnaglamour.it

Di fatto è stata questa la critica mossa dalla Lucarelli alla D’Urso dopo l’ennesima esibizione molto positiva sul palco. “Tu sai benissimo che se ti nascondi e ti blindi dietro meravigliose coreografie, sorridi e se ne vanno a casa, poi tutta la settimana si parla di Beppe Convertini e Marcella Bella, c’è un problema. E tu lo sai bellissimo. Sei stata la tv e lo sei ancora. Sei stata anche la più brava per certi versi”, ha rimproverato la giudice alla concorrente.

Dopo aver dato un giudizio comunque positivo sull’esibizione, la Lucarelli ha aggiunto: “Mi piacerebbe semplicemente vedere qualcosa di te che io non conosco. Sei una prima della classe”.

Lo sfogo di Carmelita a Ballando

A quel punto la D’Urso ha deciso di rispondere: “Io non sono la prima della classe. Ho 68 anni e ho deciso di fare un passo diverso da quanto fatto finora e questo è quello che ho intenzione di fare. Ed è un passo avanti per quanto mi riguarda. Ci vuole coraggio a fare il concorrente”. Il botta e risposta è andato avanti fino a quando, con una buona dose di fastidio, Carmelita ha quindi detto in modo arrabbiato rispondendo all’ennesima critica di non fare show: “Erano due anni, ed ero ferma ingiustamente. Io lo so che volevi questo. È questo lo show? È questo che volevi? Tu non puoi sapere quello che è successo due anni fa, professionalmente e umanamente per quanto mi riguarda”. Un diverbio che si è fermato solo grazie alla pubblicità prontamente mandata dalla padrona di casa, Milly Carlucci.