Barbara D’Urso ha trovato l’amore: la risposta ambigua in diretta con Pasquale La Rocca

Barbara d’Urso risponde alla domanda sul presunto legame con Pasquale La Rocca durante una diretta Instagram.

Le parole di Barbara d’Urso hanno colto di sorpresa il pubblico con una dichiarazione inaspettata. L’amatissima conduttrice, oggi concorrente di Ballando con le Stelle, ha risposto con ironia a una domanda che in molti si stavano ponendo da settimane, alimentando i sospetti su un’intesa speciale con il suo insegnante di danza, Pasquale La Rocca. Ma scopriamo che cosa ha dichiarato ai suoi fan.

“Siete fidanzati?”: la risposta che accende i social

Durante la diretta, Barbara d’Urso e il ballerino napoletano hanno risposto con leggerezza ai messaggi dei fan. A un certo punto, l’occhio della conduttrice è caduto su una domanda diretta: “Pasquale sei fidanzato con la d’Urso?“.

Barbara D’Urso a Ballando con le stelle, il programma di Rai TV – www.donnaglamour.it

Lui, visibilmente imbarazzato, ha preferito non rispondere subito, lasciando che fosse Barbara a prendere la parola. “Eh… vi piacerebbe saperlo…“”, ha detto sorridendo, per poi aggiungere con un tono malizioso: “Potrebbe accadere tutto nella vita“. Una frase che ha fatto impazzire i social e scatenato centinaia di commenti tra chi spera in una storia d’amore e chi pensa si tratti solo di gioco mediatico.

Nonostante i 32 anni di differenza – lei 68, lui 36 – l’intesa tra i due appare evidente sia sul palco che fuori.

Un feeling che non passa inosservato

A confermare l’intesa tra Barbara e Pasquale è anche Rossella Erra, opinionista del programma, che a La Volta Buona ha mostrato un filmato “rubato” dei due “abbarbicati” dietro le quinte.

“Avete mai visto Pasquale La Rocca in quattro anni con un braccio poggiato sulla sua ballerina? Io mai” ha commentato, aggiungendo: “Vedo un Pasquale felice, contento di stare con Barbara“.

Sarà amore o solo una splendida amicizia? La d’Urso non lo conferma né lo nega, ma la sua risposta in diretta lascia aperta ogni possibilità.