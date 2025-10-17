Belen Rodriguez e Ignazio Moser, la tensione è alle stelle: il “gesto” che ha fatto infuriare il cognato

Tensione tra Ignazio Moser e Belen Rodriguez dopo la nascita di Clara Isabel: cosa è successo davvero tra i cognati.

L’arrivo della piccola Clara Isabel, figlia di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, avrebbe dovuto essere un momento di pura gioia per tutta la famiglia. Invece, secondo le indiscrezioni lanciate da Amedeo Venza sui social, proprio il giorno del parto avrebbe scatenato una nuova frattura tra Belen Rodriguez e il cognato. Ma scopriamo che cosa è successo.

Ignazio Moser furioso contro la cognata

A far infuriare Moser sarebbe stato un gesto inaspettato della showgirl argentina, accusata di aver “spoilerato” la nascita della nipotina prima che i genitori lo comunicassero ufficialmente.

Venza ha raccontato che l’influencer trentino, “Pur nel giorno più bello della sua vita, sarebbe andato su tutte le furie per un’uscita di Belen giudicata inopportuna“.

Belen Rodriguez – www.donnaglamour.it

La showgirl, entusiasta per l’arrivo della bambina, avrebbe condiviso una storia su Instagram per annunciare la nascita, poi cancellata poco dopo. Ma la notizia, nel frattempo, aveva già iniziato a circolare, scatenando la reazione stizzita del cognato.

Il silenzio di Belen e i sospetti dei fan

Dopo l’accaduto, Belen ha scelto il silenzio: nessun post, nessuna dedica pubblica per la sorella e il compagno. Un comportamento che i fan non hanno potuto fare a meno di notare, interpretandolo come un segnale di tensione ancora viva.

Anche il modo in cui è stata comunicata la nascita ha alimentato i sospetti: Ignazio Moser ha annunciato da solo l’arrivo della figlia, mentre Cecilia ha rotto il silenzio solo il giorno successivo, ringraziando i follower per l’affetto ricevuto.

A peggiorare il clima c’è un passato recente costellato di malumori e distanze. Le sorelle Rodriguez, infatti, si sarebbero allontanate durante la gravidanza di Cecilia, e i rapporti tra Belen e Moser non sarebbero più tornati quelli di un tempo.

Secondo le ricostruzioni più accreditate, la scintilla tra i due sarebbe scoppiata mesi fa, per motivi mai chiariti del tutto ma legati anche ad alcuni episodi social. Gabriele Parpiglia aveva già accennato a un “video controverso” che avrebbe infastidito Ignazio e che avrebbe alimentato la tensione con la cognata. Nonostante un recente tentativo di riavvicinamento tra le sorelle, Moser sarebbe rimasto freddo, tanto da non partecipare neppure all’ultima cena di famiglia.