“Si sono rivisti”: ritorno di fiamma tra due ex volti di Temptation Island

Lucia e Rosario di Temptation Island si sarebbero rivisti: segnali di un ritorno di fiamma? I fan tornano a sperare.

Quando tutto sembrava ormai chiuso tra Lucia e Rosario, ex protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island, una nuova segnalazione ha riacceso le speranze dei fan. Dopo settimane di silenzio e tensione, i due si sarebbero incontrati di nuovo, questa volta lontano dalle telecamere, sotto casa di lui. Ma scopriamo tutti i dettagli dell’incontro.

Lucia e Rosario di nuovo vicini

A rivelare i dettagli dell’incontro tra i due ex fidanzati è stato l’esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni, che ha parlato di un incontro “Pacato, ma privo di gesti affettuosi“. Nessun abbraccio né bacio, ma abbastanza per far parlare di un possibile riavvicinamento.

Falò sulla spiaggia in riva al mare – www.donnaglamour.it

Secondo la fonte, Lucia avrebbe fatto il primo passo nel tentativo di ricucire un legame rimasto sospeso dopo il falò di confronto, dove la coppia aveva deciso di separarsi. L’ex concorrente, visibilmente provata dalla fine della relazione, avrebbe cercato più volte di chiarire con Rosario, presentandosi sotto casa e lasciandogli dei piccoli regali accompagnati da biglietti scritti a mano.

Lucia non si arrende: il gesto che ha fatto discutere i fan

Dopo la rottura, Lucia aveva deciso di bloccare Rosario su WhatsApp, gesto che sembrava sancire la fine definitiva della loro storia. Tuttavia, il recente sblocco del numero e alcuni post condivisi sui social hanno lasciato intendere un cambio di rotta.

“Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano” avrebbe scritto in una storia, scatenando le reazioni entusiaste dei follower.

Rosario, dal canto suo, mantiene un profilo basso. Il siciliano non ha commentato pubblicamente la vicenda e, secondo alcuni amici, preferirebbe “non illudersi di nuovo”. Ma il clima sembra cambiare: l’incontro sotto casa, i messaggi impliciti e l’insistenza di Lucia nel voler chiarire fanno pensare che tra i due non tutto sia davvero finito.