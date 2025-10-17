Lutto nel mondo del cinema, addio a Ed William, storico attore di “Una pallottola spuntata”. Aveva 98 anni.

Hollywood dice addio a Ed Williams, attore e insegnante che ha lasciato un’impronta indelebile nel cinema comico americano. Conosciuto dal grande pubblico per il ruolo del bizzarro scienziato Ted Olson nella serie e nei film “Una pallottola spuntata“, Williams è morto a Los Angeles all’età di 98 anni, il 2 ottobre. A darne notizia è stato l’Hollywood Reporter.

Dalla Marina al grande schermo: la carriera di un attore fuori dagli schemi

Edwin Wallace Williams era nato a San Jose, in California, il 26 novembre 1926. Dopo aver prestato servizio nella Marina degli Stati Uniti, si trasferì con la moglie Nancy a Hollywood nel 1955, inseguendo il sogno della recitazione.

Ed Williams, the onetime broadcasting teacher who portrayed Ted Olson, the earnest lab scientist with a pocket protector and a kinky side, on the Police Squad! TV show and original Naked Gun movies, has died. He was 98. https://t.co/LeKuOes7US — The Hollywood Reporter (@THR) October 17, 2025

Il suo esordio avvenne a teatro, ma ben presto scelse di dedicarsi all’insegnamento della radiodiffusione, prima alla Don Martin School of Radio and Television Arts and Sciences e poi al Los Angeles City College. Solo molti anni dopo, Williams decise di tornare a recitare. Una scelta che lo portò, quasi per caso, a ottenere il ruolo del dottor Ted Olson nella serie Quelli della pallottola spuntata.

“All’inizio nessuno credeva davvero nel progetto” ricordava l’attore in un’intervista, “Ma poi la Paramount lo trasformò in qualcosa di straordinario“.

Un interprete gentile, tra commedia e ruoli memorabili

Nel corso della sua carriera, Ed Williams ha interpretato spesso figure religiose, come reverendi o preti. Negli anni Ottanta e Novanta partecipò a numerosi film e serie, tra cui Ratboy, Nickel & Dime e Carnosaur.

Uno dei suoi ultimi ruoli fu nel celebre medical drama Dr. House, accanto a Hugh Laurie. “Mi sentivo come un ragazzo che ha studiato per diventare chirurgo, ma non è mai entrato in sala operatoria” aveva detto a proposito della lunga pausa dalla recitazione. “Volevo solo tornare a recitare, a sentirmi vivo” ha dichiarato.