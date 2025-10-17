Tina Cipollari sarà ospite di Amadeus a La Corrida per una puntata speciale. Ecco cosa farà la celebre opinionista.

Il ritorno de La Corrida promette colpi di scena e risate. Amadeus, conduttore amatissimo dal pubblico, ha deciso di inaugurare la nuova stagione con un ospite d’eccezione: Tina Cipollari. L’opinionista di Uomini e Donne, nota per il suo spirito pungente e il carattere esplosivo, sarà protagonista della puntata d’esordio in onda mercoledì 5 novembre 2025 alle 21:30 sul NOVE. La sua presenza è stata annunciata a sorpresa, e già si preannuncia una serata ricca di divertimento e momenti imprevedibili. Ma quale sarà esattamente il ruolo di Tina nello show dei “dilettanti allo sbaraglio”?

Tina Cipollari diventa “capo popolo” a La Corrida

Per una notte, l’irriverente opinionista lascia il regno di Maria De Filippi per affiancare Amadeus nei panni di “capo popolo”. Un vero “colpo basso” del conduttore, che si è preso uno dei volti più esplosivi della TV, strappandolo – temporaneamente – alla Queen di Mediaset.

In questa veste inedita, l’opinionista avrà il compito di assistere alle esibizioni dei concorrenti e intervenire nei momenti più decisivi della serata. “Toccherà a lei guardare e analizzare al meglio tutte le esibizioni dei dilettanti allo sbaraglio” fanno sapere dagli ambienti della produzione.

Tina Cipollari primo piano ospite a Belve – www.donnaglamour.it

Con la sua ironia tagliente e il suo inconfondibile tono schietto, Tina dovrà decidere se salvare un concorrente bersagliato dai fischi del pubblico o confermare il giudizio rumoroso della platea.

Una serata di risate e musica con Amadeus

Accanto a Tina Cipollari, non mancheranno il maestro Leonardo De Amicis e la grande orchestra di 30 elementi che accompagna ogni esibizione. I concorrenti che riceveranno applausi potranno accedere direttamente alla fase successiva, mentre i “salvati” dalla Cipollari si sfideranno in un duello finale.

La prima puntata di La Corrida si preannuncia dunque come un evento da non perdere, tra musica, simpatia e un pizzico di imprevedibilità firmato Amadeus.