Temptation Island, Lucia Ilardo tenta il tutto per tutto per riconquistare Rosario

Lucia Ilardo pubblica un video con Rosario Guglielmi: “Mi manchi come l’aria”. Scopri cosa succede tra i due ex.

Lucia Ilardo, volto dell’ultima edizione di Temptation Island, ha sorpreso i suoi follower con un video che ha immediatamente fatto discutere. Nelle sue stories Instagram, la giovane è apparsa in compagnia di Rosario Guglielmi, con il quale si mostra in atteggiamenti affettuosi. I due si abbracciano e si scambiano un bacio, mentre la didascalia recita: “Mi manchi come l’aria“. Un messaggio semplice, ma carico di significato, che ha riacceso le voci su un possibile riavvicinamento. Ma scopriamo che cosa sta succedendo.

Lucia Ilardo: il video con Rosario Guglielmi

Solo poche settimane fa la stessa Lucia aveva raccontato una versione completamente diversa, dichiarando di aver deciso di bloccare Rosario sui social e di voler prendere le distanze da lui.

“Non ci seguiamo più, ho fatto una scelta per me stessa” aveva spiegato. Ora, quel gesto di apparente chiusura sembra lasciare spazio a un inatteso cambio di rotta.

Lucia Ilardo aveva già attirato l’attenzione dei fan a fine settembre, quando il tronista Rosario Guglielmi era stato escluso da Uomini e Donne ancor prima di iniziare il suo percorso. La decisione di Maria De Filippi era arrivata dopo la rivelazione di Lucia, che aveva ammesso di aver avuto un rapporto intimo con lui una volta che il ragazzo aveva già accettato l’invito a salire sul trono.

Una circostanza incompatibile con le regole del programma, che aveva spinto la conduttrice a prendere una posizione netta. Da allora, i due sembravano essersi allontanati definitivamente.

Lucia vuole riconquistare Rosario

Il recente video condiviso da Lucia Ilardo, con il mare sullo sfondo e un tono dolce e malinconico, ha inevitabilmente alimentato nuovi interrogativi.

“Mi manchi come l’aria” non è solo una frase romantica, ma anche un messaggio che lascia trasparire un sentimento ancora vivo. Al momento, né Lucia né Rosario hanno commentato la pubblicazione, scegliendo quindi di mantenere il silenzio sui social.