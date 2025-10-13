Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera pronti per il “grande passo”: l’indiscrezione

Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera pronti alla convivenza: scoperto dove andranno a vivere insieme.

Il mondo del gossip si infiamma per la notizia che riguarda una delle coppie più chiacchierate del momento: Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera sarebbero pronti a iniziare una nuova fase della loro relazione. Un passo importante che arriva a meno di un anno dall’inizio della loro frequentazione. Ma scopriamo tutti i dettagli dell’indiscrezione.

Il grande passo: prove di convivenza

Dopo mesi di apparizioni pubbliche, viaggi e momenti condivisi, la conduttrice svizzera e l’imprenditore potrebbero presto andare a convivere.

Secondo quanto riportato da Santo Pirrotta sulle pagine di Vanity Fair, “Presto potrebbe esserci una prima prova di convivenza“, e i preparativi sarebbero già in corso. Gli esperti di gossip non hanno dubbi: il trasferimento potrebbe avvenire entro la fine dell’anno, suggellando così un legame che appare sempre più solido.

Il 10 ottobre 2014, Nino Tronchetti Provera prende parte al photocall del Milan Design Film Festival, tenutosi al Cinema Anteo di Milano – www.donnaglamour.it

La storia tra Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera ha il sapore delle coincidenze che cambiano la vita. I due si sarebbero conosciuti lo scorso autunno grazie a un curioso intreccio immobiliare: entrambi cercavano casa e si rivolsero allo stesso agente, che propose loro la medesima abitazione. A concludere l’acquisto fu l’imprenditore, ma quell’incontro diede il via a una conoscenza che, nel tempo, si è trasformata in un sentimento profondo.

La nuova villa nel cuore di Milano

Smentite le voci di un appartamento in centro, la futura casa della coppia sarebbe una splendida villa indipendente con giardino privato, situata a pochi passi da piazza San Babila.

Si tratta di un immobile di pregio, circa 700 metri quadrati di eleganza e comfort, acquistato da Tronchetti Provera per diversi milioni di euro.

“Il rogito è previsto a fine mese e gli architetti sono già al lavoro per personalizzare gli interni” ha rivelato Pirrotta. Se tutto procederà secondo i piani, Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera potrebbero iniziare la convivenza entro Natale, brindando al nuovo anno con una casa condivisa e, forse, con l’inizio di una nuova vita insieme.