Iva Zanicchi se l’è vista brutta a Noci dopo un concerto: soccorsa subito, poi la partenza per New York. Scopri cos’è successo.

Attimi di apprensione per Iva Zanicchi, protagonista di un imprevisto subito dopo il concerto tenuto a Noci, in provincia di Bari. L’artista si è esibita con l’energia e il carisma di sempre, ricevendo l’affetto del pubblico accorso in piazza. Ma, al termine della serata, un piccolo incidente ha attirato l’attenzione di tutti: la cantante è infatti caduta a terra mentre cercava di salutare i fan.

Piccolo incidente per Iva Zanicchi

Come mostrato dal video pubblicato da Radiobari sui social, Zanicchi stava scendendo dal palco per ringraziare da vicino i presenti, quando ha perso l’equilibrio ed è inciampata.

Immediato l’intervento dei Carabinieri e della Polizia Locale, che si trovavano a pochi metri da lei. Fortunatamente, l’artista si è rialzata subito, mostrando la consueta ironia che da sempre la contraddistingue. Al momento non si segnalano conseguenze gravi, ma l’episodio ha destato una certa preoccupazione tra i presenti.

Le parole di Iva Zanicchi prima della caduta

Poco prima dell’incidente, la cantante aveva salutato il pubblico con il suo tipico entusiasmo, ricordando che di lì a poco sarebbe volata negli Stati Uniti: “Io vi ringrazio tanto per essere qui, sono molto felice di essere tornata. Noci è proprio un paese straordinario. Mi sono sentita a casa e vi porterò con me a New York, dove mi esibirò domani“.

L’esibizione a Noci era parte di una serie di appuntamenti che la Zanicchi ha voluto dedicare ai suoi fan prima della partenza per l’estero.

L’artista è infatti volata a New York per prendere parte al Festival della Canzone Italiana di New York, il NY Canta 2025, dove è stata giurata d’onore accanto a Roby Facchinetti, Gaetano Curreri e Renato Tanchis, sotto la presidenza di Marino Bartoletti.

L’evento, registrato il 12 ottobre e dedicato alla memoria di Pippo Baudo, andrà in onda su Rai 2 e Rai Italia tra novembre e dicembre.